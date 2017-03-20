В 1 сезоне 3 серии сериала «Мата Хари» Кириевская предлагает Маргарет выступить на публике со своим танцем. Лидия полностью спонсирует эту затею, ведь уверена, что девушка не справится и её ждет настоящий провал при зрителях. Но в постановке танца несчастной помогает Пати, её подруга, которая полностью берется за занятия. Лидия понимает, что её план может не сработать. Ридох решает шантажом взять Кириевскую, но все безуспешно. В этот же день его убивает Матье, которого злобная женщина берет под свое крыло.