Kinoafisha TV Shows Mata Hari Seasons Season 1 Episode 3

Mata Hari season 1 episode 3 watch online

7.3 Rate
10 votes
Серия 1
Season 1 / Episode 1 20 March 2017
Серия 2
Season 1 / Episode 2 20 March 2017
Серия 3
Season 1 / Episode 3 21 March 2017
Серия 4
Season 1 / Episode 4 21 March 2017
Серия 5
Season 1 / Episode 5 22 March 2017
Серия 6
Season 1 / Episode 6 22 March 2017
Серия 7
Season 1 / Episode 7 23 March 2017
Серия 8
Season 1 / Episode 8 23 March 2017
Серия 9
Season 1 / Episode 9 27 March 2017
Серия 10
Season 1 / Episode 10 27 March 2017
Серия 11
Season 1 / Episode 11 28 March 2017
Серия 12
Season 1 / Episode 12 28 March 2017
Episode description

В 1 сезоне 3 серии сериала «Мата Хари» Кириевская предлагает Маргарет выступить на публике со своим танцем. Лидия полностью спонсирует эту затею, ведь уверена, что девушка не справится и её ждет настоящий провал при зрителях. Но в постановке танца несчастной помогает Пати, её подруга, которая полностью берется за занятия. Лидия понимает, что её план может не сработать. Ридох решает шантажом взять Кириевскую, но все безуспешно. В этот же день его убивает Матье, которого злобная женщина берет под свое крыло.

