В 1 сезоне 1 серии сериала «Мата Хари» происходит основная завязка сюжета. Маргарет, попросив помощи у знакомого священника, бросает своего законного супруга, который избивал и презирал её. С собой она забирает дочь, чтобы тайно переправиться в Амстердам. Но муж Рудольф не остался в стороне, а подал в суд, чтобы побороться за право опекунства. С клеймом плохой жены Маргарет прощается со всеми надеждами на счастливую жизнь. Параллельно знакомится с инструктором по верховой езде Габриэлем. Мужчина сразу же влюбляется в красавицу. По закону Нон не вернуть — остается только украсть её.