В 1 сезоне 4 серии сериала «Мата Хари» арестовывают Кириевскую. Маргарет и Астрюк вступают в брак. Сделала она это для того, чтобы воссиять в глазах других, став порядочной леди. Сразу же старается вернуть себе дочь, обращаясь в суд. Все идет хорошо: опеку над ребенком возвращают, но в самый последний момент в зал суда врывается брат её бывшего мужа. Маргарет решает изменить всё и становится Матой, строит карьеру танцовщицы и обретает популярность. У политика Мессими между героиней и Костелло, который является графом, вспыхивает нешуточная словесная перепалка.