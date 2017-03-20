Menu
Kinoafisha TV Shows Mata Hari Seasons Season 1 Episode 4

Mata Hari season 1 episode 4 watch online

Серия 1
Season 1 / Episode 1 20 March 2017
Серия 2
Season 1 / Episode 2 20 March 2017
Серия 3
Season 1 / Episode 3 21 March 2017
Серия 4
Season 1 / Episode 4 21 March 2017
Серия 5
Season 1 / Episode 5 22 March 2017
Серия 6
Season 1 / Episode 6 22 March 2017
Серия 7
Season 1 / Episode 7 23 March 2017
Серия 8
Season 1 / Episode 8 23 March 2017
Серия 9
Season 1 / Episode 9 27 March 2017
Серия 10
Season 1 / Episode 10 27 March 2017
Серия 11
Season 1 / Episode 11 28 March 2017
Серия 12
Season 1 / Episode 12 28 March 2017
Episode description

В 1 сезоне 4 серии сериала «Мата Хари» арестовывают Кириевскую. Маргарет и Астрюк вступают в брак. Сделала она это для того, чтобы воссиять в глазах других, став порядочной леди. Сразу же старается вернуть себе дочь, обращаясь в суд. Все идет хорошо: опеку над ребенком возвращают, но в самый последний момент в зал суда врывается брат её бывшего мужа. Маргарет решает изменить всё и становится Матой, строит карьеру танцовщицы и обретает популярность. У политика Мессими между героиней и Костелло, который является графом, вспыхивает нешуточная словесная перепалка.

