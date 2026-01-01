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|Locke & Key - Main Titles
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:04
|2
|Keyhouse
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:03
|3
|Exploring Keyhouse
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:40
|4
|Dodge
|Torin Borrowdale / James Waller
|0:59
|5
|The Locke Lullaby
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:44
|6
|Welcome to Matheson
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:07
|7
|Bode
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:02
|8
|The Mirror
|Torin Borrowdale / James Waller
|4:05
|9
|The Wellhouse
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:23
|10
|Finding Keys
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:07
|11
|The Head Key
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:38
|12
|Fear Monster
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:03
|13
|Ghost Bode
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:41
|14
|Ray of Sunshine
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:40
|15
|Bubble Gum
|Torin Borrowdale / James Waller
|0:37
|16
|Ring of Fire
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:54
|17
|The Music Box
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:09
|18
|Family Tree
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:34
|19
|Scot & Kinsey
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:05
|20
|First Kiss
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:08
|21
|The Sea Caves
|Torin Borrowdale / James Waller
|5:12
|22
|Intruder
|Torin Borrowdale / James Waller
|3:37
|23
|Guilt
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:32
|24
|The Mending Cabinet
|Torin Borrowdale / James Waller
|3:27
|25
|Dodge Returns
|Torin Borrowdale / James Waller
|3:01
|26
|Ellie: Prelude
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:25
|27
|Ellie: Elegy
|Torin Borrowdale / James Waller
|3:36
|28
|Crown of Shadows
|Torin Borrowdale / James Waller
|1:51
|29
|Lights Out
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:23
|30
|Black Door
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:39
|31
|Home
|Torin Borrowdale / James Waller
|4:36
|32
|Summer
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:21
|33
|Locke & Key: End Titles
|Torin Borrowdale / James Waller
|2:42