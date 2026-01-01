Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Locke & Key Soundtrack

Soundtrack from "Locke & Key"

Music from "Locke & Key" All info
Locke & Key (Music from the Netflix Original Series)
Locke & Key (Music from the Netflix Original Series) 33 tracks. Torin Borrowdale
Listen
Locke & Key: S3 (Soundtrack from the Netflix Series)
Locke & Key: S3 (Soundtrack from the Netflix Series) 20 tracks. Torin Borrowdale
Listen
Title Artist Time
1 Locke & Key - Main Titles Torin Borrowdale / James Waller 1:04
2 Keyhouse Torin Borrowdale / James Waller 1:03
3 Exploring Keyhouse Torin Borrowdale / James Waller 1:40
4 Dodge Torin Borrowdale / James Waller 0:59
5 The Locke Lullaby Torin Borrowdale / James Waller 2:44
6 Welcome to Matheson Torin Borrowdale / James Waller 1:07
7 Bode Torin Borrowdale / James Waller 1:02
8 The Mirror Torin Borrowdale / James Waller 4:05
9 The Wellhouse Torin Borrowdale / James Waller 2:23
10 Finding Keys Torin Borrowdale / James Waller 2:07
11 The Head Key Torin Borrowdale / James Waller 2:38
12 Fear Monster Torin Borrowdale / James Waller 2:03
13 Ghost Bode Torin Borrowdale / James Waller 1:41
14 Ray of Sunshine Torin Borrowdale / James Waller 1:40
15 Bubble Gum Torin Borrowdale / James Waller 0:37
16 Ring of Fire Torin Borrowdale / James Waller 2:54
17 The Music Box Torin Borrowdale / James Waller 1:09
18 Family Tree Torin Borrowdale / James Waller 2:34
19 Scot & Kinsey Torin Borrowdale / James Waller 2:05
20 First Kiss Torin Borrowdale / James Waller 1:08
21 The Sea Caves Torin Borrowdale / James Waller 5:12
22 Intruder Torin Borrowdale / James Waller 3:37
23 Guilt Torin Borrowdale / James Waller 1:32
24 The Mending Cabinet Torin Borrowdale / James Waller 3:27
25 Dodge Returns Torin Borrowdale / James Waller 3:01
26 Ellie: Prelude Torin Borrowdale / James Waller 2:25
27 Ellie: Elegy Torin Borrowdale / James Waller 3:36
28 Crown of Shadows Torin Borrowdale / James Waller 1:51
29 Lights Out Torin Borrowdale / James Waller 2:23
30 Black Door Torin Borrowdale / James Waller 2:39
31 Home Torin Borrowdale / James Waller 4:36
32 Summer Torin Borrowdale / James Waller 2:21
33 Locke & Key: End Titles Torin Borrowdale / James Waller 2:42
Listen to songs from "Locke & Key" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Locke & Key" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more