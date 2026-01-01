Locke & Key (Music from the Netflix Original Series) 33 tracks. Torin Borrowdale Listen Locke & Key: S3 (Soundtrack from the Netflix Series) 20 tracks. Torin Borrowdale Listen

Title Artist Time 1 Locke & Key - Main Titles Torin Borrowdale / James Waller 1:04 2 Keyhouse Torin Borrowdale / James Waller 1:03 3 Exploring Keyhouse Torin Borrowdale / James Waller 1:40 4 Dodge Torin Borrowdale / James Waller 0:59 5 The Locke Lullaby Torin Borrowdale / James Waller 2:44 6 Welcome to Matheson Torin Borrowdale / James Waller 1:07 7 Bode Torin Borrowdale / James Waller 1:02 8 The Mirror Torin Borrowdale / James Waller 4:05 9 The Wellhouse Torin Borrowdale / James Waller 2:23 10 Finding Keys Torin Borrowdale / James Waller 2:07 11 The Head Key Torin Borrowdale / James Waller 2:38 12 Fear Monster Torin Borrowdale / James Waller 2:03 13 Ghost Bode Torin Borrowdale / James Waller 1:41 14 Ray of Sunshine Torin Borrowdale / James Waller 1:40 15 Bubble Gum Torin Borrowdale / James Waller 0:37 16 Ring of Fire Torin Borrowdale / James Waller 2:54 17 The Music Box Torin Borrowdale / James Waller 1:09 18 Family Tree Torin Borrowdale / James Waller 2:34 19 Scot & Kinsey Torin Borrowdale / James Waller 2:05 20 First Kiss Torin Borrowdale / James Waller 1:08 21 The Sea Caves Torin Borrowdale / James Waller 5:12 22 Intruder Torin Borrowdale / James Waller 3:37 23 Guilt Torin Borrowdale / James Waller 1:32 24 The Mending Cabinet Torin Borrowdale / James Waller 3:27 25 Dodge Returns Torin Borrowdale / James Waller 3:01 26 Ellie: Prelude Torin Borrowdale / James Waller 2:25 27 Ellie: Elegy Torin Borrowdale / James Waller 3:36 28 Crown of Shadows Torin Borrowdale / James Waller 1:51 29 Lights Out Torin Borrowdale / James Waller 2:23 30 Black Door Torin Borrowdale / James Waller 2:39 31 Home Torin Borrowdale / James Waller 4:36 32 Summer Torin Borrowdale / James Waller 2:21 33 Locke & Key: End Titles Torin Borrowdale / James Waller 2:42

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