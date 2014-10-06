Menu
Grantchester
16+
Production year
2014
Country
Great Britain
Episode duration
60 minutes
TV channel
ITV
Series rating
7.9
Rate
11
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "Grantchester"
Season 1
6 episodes
6 October 2014 - 10 November 2014
Season 2
6 episodes
2 March 2016 - 6 April 2016
Season 3
6 episodes
23 April 2017 - 28 May 2017
Season 4
6 episodes
11 January 2019 - 15 February 2019
Season 5
6 episodes
10 January 2020 - 14 February 2020
Season 6
8 episodes
3 September 2021 - 22 October 2021
Season 7
6 episodes
11 March 2022 - 15 April 2022
Season 8
6 episodes
9 July 2023
Season 9
8 episodes
16 June 2024
Season 10
8 episodes
15 June 2025
