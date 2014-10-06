Menu
Production year 2014
Country Great Britain
Episode duration 60 minutes
TV channel ITV

7.9
7.9 IMDb
All seasons of "Grantchester"
Grantchester - Season 1 Season 1
6 episodes 6 October 2014 - 10 November 2014
 
Grantchester - Season 2 Season 2
6 episodes 2 March 2016 - 6 April 2016
 
Grantchester - Season 3 Season 3
6 episodes 23 April 2017 - 28 May 2017
 
Grantchester - Season 4 Season 4
6 episodes 11 January 2019 - 15 February 2019
 
Grantchester - Season 5 Season 5
6 episodes 10 January 2020 - 14 February 2020
 
Grantchester - Season 6 Season 6
8 episodes 3 September 2021 - 22 October 2021
 
Grantchester - Season 7 Season 7
6 episodes 11 March 2022 - 15 April 2022
 
Grantchester - Season 8 Season 8
6 episodes 9 July 2023
 
Grantchester - Season 9 Season 9
8 episodes 16 June 2024
 
Grantchester - Season 10 Season 10
8 episodes 15 June 2025
 
