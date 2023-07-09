В 8-м сезоне сериала «Гранчестер» после веселой благотворительной мотогонки молодой байкер был обнаружен мертвым. Уилл и Джорди хотят разобраться, кто хотел причинить вред талантливому юноше. После несчастного случая со смертельным исходом Уилл опустошен из-за чувства вины. Джорди не теряет времени даром. Он обирается помочь своему приятелю. В одном из самых известных колледжей Кембриджа убили человека и похитили дорогое произведение искусства. Джорди предстоит выяснить, имеется ли связь между этими двумя преступлениями. В следующем эпизоде Джорди готовится уйти в отставку, но не по своей воле.