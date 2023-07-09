Menu
Grantchester 2014, season 8

Grantchester season 8 poster
Grantchester 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 9 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Grantchester" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Гранчестер» после веселой благотворительной мотогонки молодой байкер был обнаружен мертвым. Уилл и Джорди хотят разобраться, кто хотел причинить вред талантливому юноше. После несчастного случая со смертельным исходом Уилл опустошен из-за чувства вины. Джорди не теряет времени даром. Он обирается помочь своему приятелю. В одном из самых известных колледжей Кембриджа убили человека и похитили дорогое произведение искусства. Джорди предстоит выяснить, имеется ли связь между этими двумя преступлениями. В следующем эпизоде Джорди готовится уйти в отставку, но не по своей воле.

Series rating

7.6
Rate 15 votes
7.9 IMDb

Grantchester List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 8 Episode 1
9 July 2023
Episode 2
Season 8 Episode 2
9 July 2023
Episode 3
Season 8 Episode 3
9 July 2023
Episode 4
Season 8 Episode 4
9 July 2023
Episode 5
Season 8 Episode 5
9 July 2023
Episode 6
Season 8 Episode 6
9 July 2023
