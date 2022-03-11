В 7 сезоне сериала «Гранчестер» преподобный Уилл Дэвенпорт помогает влюбленным парам воссоединиться. Он связывает их священными узами брака. Тем временем детектив-следователь Джорди Китинг по-прежнему занимается расследованием преступлений. Приближается новое десятилетие. Многие жители деревни Гранчестер озабочены мыслями о том, что ждет их в ближайшем будущем, и Уилл – не исключение. Но до того, как пятидесятые годы ХХ века превратятся в бурные шестидесятые, Джорди предстоит раскрыть несколько убийств и принять ряд решений, которые могут изменить жизнь обитателей графства Кембриджшир окончательно и безвозвратно.