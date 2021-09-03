Menu
Grantchester 2014, season 6

Grantchester season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Grantchester Seasons Season 6
Grantchester 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 3 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Grantchester" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Гранчестер» события разворачиваются в 1958 году, в деревне Гранчестер, расположенной в графстве Кембриджшир. Там назревают новые проблемы. Преподобный Уилл Дэвенпорт наслаждается возможностью выступить в качестве викария. Однако в его случае эта роль весьма противоречива. Леонард оказывается втянутым в конфликтную ситуацию. Джорди понимает, что его принципы пошатнулись, миссис Чепмен сошла с ума, а супруга Джорди Кэти демонстрирует неповиновение. Уиллу придется приложить немало усилий, чтобы разобраться с этим и продолжать оказывать помощь тем, кто ему небезразличен.

Series rating

7.6
Rate 15 votes
7.9 IMDb

Grantchester List of episodes

Episode 1
Season 6 Episode 1
3 September 2021
Episode 2
Season 6 Episode 2
10 September 2021
Episode 3
Season 6 Episode 3
17 September 2021
Episode 4
Season 6 Episode 4
24 September 2021
Episode 5
Season 6 Episode 5
1 October 2021
Episode 6
Season 6 Episode 6
8 October 2021
Episode 7
Season 6 Episode 7
15 October 2021
Episode 8
Season 6 Episode 8
22 October 2021
