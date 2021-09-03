В 6 сезоне сериала «Гранчестер» события разворачиваются в 1958 году, в деревне Гранчестер, расположенной в графстве Кембриджшир. Там назревают новые проблемы. Преподобный Уилл Дэвенпорт наслаждается возможностью выступить в качестве викария. Однако в его случае эта роль весьма противоречива. Леонард оказывается втянутым в конфликтную ситуацию. Джорди понимает, что его принципы пошатнулись, миссис Чепмен сошла с ума, а супруга Джорди Кэти демонстрирует неповиновение. Уиллу придется приложить немало усилий, чтобы разобраться с этим и продолжать оказывать помощь тем, кто ему небезразличен.