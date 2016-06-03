Girl Meets World 2014 - 2017, season 3

Season premiere 3 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 21
Runtime 8 hours 3 minutes
"Girl Meets World" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Истории Райли» обаятельная старшеклассница Райли со своей лучшей подругой Майей и остальными ребятами перешли в выпускной класс. Здесь они уже не являются лидерами, авторитетом среди школьников пользуются Тор, Никки и Франческа. Райли считает, что они получают ценный урок от старшеклассников и проникается к ним доверием. Однако вскоре девушку захлестывает ощущение невостребованности и отсутствия возможности реализовать себя. Приятели Райли чувствуют то же самое. Кори тоже приходится несладко на новом месте. Он считает, что ребята должны держаться вместе.

7.2
7 IMDb

"Girl Meets World" season 3 list of episodes.

Girl Meets High School (1)
Season 3 Episode 1
3 June 2016
Girl Meets High School (2)
Season 3 Episode 2
5 June 2016
Girls Meets Jexica
Season 3 Episode 3
10 June 2016
Girls Meets Permanent Record
Season 3 Episode 4
17 June 2016
Girl Meets Triangle
Season 3 Episode 5
24 June 2016
Girl Meets Upstate
Season 3 Episode 6
8 July 2016
Girl Meets True Maya
Season 3 Episode 7
15 July 2016
Girl Meets Ski Lodge (1)
Season 3 Episode 8
22 July 2016
Girl Meets Ski Lodge (2)
Season 3 Episode 9
29 July 2016
Girl Meets I Do
Season 3 Episode 10
12 August 2016
Girl Meets the Real World
Season 3 Episode 11
19 August 2016
Girl Meets Bear
Season 3 Episode 12
26 August 2016
Girl Meets the Great Lady of New York
Season 3 Episode 13
16 September 2016
Girl Meets She Don't Like Me
Season 3 Episode 14
23 September 2016
Girl Meets World: Of Terror 3
Season 3 Episode 15
14 October 2016
Girl Meets Her Monster
Season 3 Episode 16
4 November 2016
Girl Meets Hollyworld
Season 3 Episode 17
18 November 2016
Girl Meets a Christmas Maya
Season 3 Episode 18
2 December 2016
World Meets Girl
Season 3 Episode 19
6 January 2017
Girl Meets Sweet Sixteen
Season 3 Episode 20
13 January 2017
Girl Meets Goodbye
Season 3 Episode 21
20 January 2017
