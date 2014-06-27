Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Girl Meets World All seasons
Girl Meets World
12+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
23 minutes
TV channel
Disney Channel
Series rating
8.0
Rate
11
votes
7
IMDb
Write review
All seasons of "Girl Meets World"
Season 1
20 episodes
27 June 2014 - 27 March 2015
Season 2
30 episodes
11 May 2015 - 11 March 2016
Season 3
21 episodes
3 June 2016 - 20 January 2017
