Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Girl Meets World poster
Kinoafisha TV Shows Girl Meets World Seasons

Girl Meets World All seasons

Girl Meets World 12+
Production year 2014
Country USA
Episode duration 23 minutes
TV channel Disney Channel

Series rating

8.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Write review
All seasons of "Girl Meets World"
Girl Meets World - Season 1 Season 1
20 episodes 27 June 2014 - 27 March 2015
 
Girl Meets World - Season 2 Season 2
30 episodes 11 May 2015 - 11 March 2016
 
Girl Meets World - Season 3 Season 3
21 episodes 3 June 2016 - 20 January 2017
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more