Girl Meets World 2014 - 2017 season 2

Girl Meets World season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Girl Meets World Seasons Season 2
Girl Meets World 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 30
Runtime 11 hours 30 minutes
"Girl Meets World" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Истории Райли» участники событий во главе с Райли и Майей переходят в 8 класс школы Джона Куинси Адамса. Девочки шокируют нового преподавателя Мартинеса, и он пишет заявление об увольнении. На его замену выходит Кори. Райли и Майя хотят перейти в другой класс, однако их педагог по истории не хочет, чтобы они продолжали учиться вместе. Кроме того, учителя обращают внимание на то, что многие ребята стали подражать девочкам. В результате, школьницы возвращаются в класс, где заправляет Кори. Они испытывают раздражение из-за того, что родитель всегда находится поблизости.

Series rating

7.2
Rate 15 votes
7 IMDb

"Girl Meets World" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Girl Meets Gravity
Season 2 Episode 1
11 May 2015
Girl Meets the New World
Season 2 Episode 2
12 May 2015
Girl Meets the Secret of Life
Season 2 Episode 3
13 May 2015
Girl Meets Pluto
Season 2 Episode 4
14 May 2015
Girl Meets Mr. Squirrels
Season 2 Episode 5
15 May 2015
Girl Meets the Tell Tale Tot
Season 2 Episode 6
5 June 2015
Girl Meets Rules
Season 2 Episode 7
12 June 2015
Girl Meets Hurricane
Season 2 Episode 8
19 June 2015
Girl Meets Mr. Squirrels Goes to Washington
Season 2 Episode 9
10 July 2015
Girl Meets the New Teacher
Season 2 Episode 10
17 July 2015
Girl Meets Fish
Season 2 Episode 11
24 July 2015
Girl Meets Yearbook
Season 2 Episode 12
7 August 2015
Girl Meets Semi-Formal
Season 2 Episode 13
14 August 2015
Girl Meets Creativity
Season 2 Episode 14
21 August 2015
Girl Meets I Am Farkle
Season 2 Episode 15
11 September 2015
Girl Meets Cory and Topanga
Season 2 Episode 16
18 September 2015
Girl Meets Rileytown
Season 2 Episode 17
25 September 2015
Girl Meets World: Of Terror 2
Season 2 Episode 18
2 October 2015
Girl Meets Rah Rah
Season 2 Episode 19
9 October 2015
Girl Meets Texas: Part 1
Season 2 Episode 20
16 October 2015
Girl Meets Texas: Part 2
Season 2 Episode 21
17 October 2015
Girl Meets Texas: Part 3
Season 2 Episode 22
18 October 2015
Girl Meets the Forgiveness Project
Season 2 Episode 23
6 November 2015
Girl Meets Belief
Season 2 Episode 24
13 November 2015
Girl Meets the New Year
Season 2 Episode 25
4 December 2015
Girl Meets STEM
Season 2 Episode 26
8 January 2016
Girl Meets Money
Season 2 Episode 27
22 January 2016
Girl Meets Commonism
Season 2 Episode 28
12 February 2016
Girl Meets the Bay Window
Season 2 Episode 29
19 February 2016
Girl Meets Legacy
Season 2 Episode 30
11 March 2016
