Во 2 сезоне сериала «Истории Райли» участники событий во главе с Райли и Майей переходят в 8 класс школы Джона Куинси Адамса. Девочки шокируют нового преподавателя Мартинеса, и он пишет заявление об увольнении. На его замену выходит Кори. Райли и Майя хотят перейти в другой класс, однако их педагог по истории не хочет, чтобы они продолжали учиться вместе. Кроме того, учителя обращают внимание на то, что многие ребята стали подражать девочкам. В результате, школьницы возвращаются в класс, где заправляет Кори. Они испытывают раздражение из-за того, что родитель всегда находится поблизости.