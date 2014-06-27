В 1 сезоне сериала «Истории Райли» в центре событий оказываются две старшеклассницы. Майя становится лидером протестного движения в классе. Райли присоединяется к ней, поскольку изо всех сил старается походить на свою решительную и бойкую подругу. Домашнее задание Кори случайно становится поводом для того, чтобы Райли сблизилась с Лукасом. Майя и Фаркл вызвались помочь Райли научиться флиртовать с парнями. Тем временем Кори непросто смириться с тем фактом, что его маленькая дочурка становится совсем взрослой. У нее появляются девичьи проблемы, которые она предпочитает держать втайне от чересчур заботливого отца.