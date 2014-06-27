Menu
Girl Meets World 2014 - 2017 season 1

Girl Meets World 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 40 minutes
"Girl Meets World" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Истории Райли» в центре событий оказываются две старшеклассницы. Майя становится лидером протестного движения в классе. Райли присоединяется к ней, поскольку изо всех сил старается походить на свою решительную и бойкую подругу. Домашнее задание Кори случайно становится поводом для того, чтобы Райли сблизилась с Лукасом. Майя и Фаркл вызвались помочь Райли научиться флиртовать с парнями. Тем временем Кори непросто смириться с тем фактом, что его маленькая дочурка становится совсем взрослой. У нее появляются девичьи проблемы, которые она предпочитает держать втайне от чересчур заботливого отца.

8.0
7 IMDb
Girl Meets World
Season 1 Episode 1
27 June 2014
Girl Meets Boy
Season 1 Episode 2
11 July 2014
Girl Meets Sneak Attack
Season 1 Episode 3
18 July 2014
Girl Meets Father
Season 1 Episode 4
25 July 2014
Girl Meets the Truth
Season 1 Episode 5
1 August 2014
Girl Meets Popular
Season 1 Episode 6
8 August 2014
Girl Meets Maya's Mother
Season 1 Episode 7
15 August 2014
Girl Meets Smackle
Season 1 Episode 8
12 September 2014
Girl Meets 1961
Season 1 Episode 9
19 September 2014
Girl Meets Crazy Hat
Season 1 Episode 10
26 September 2014
Girl Meets World: Of Terror
Season 1 Episode 11
2 October 2014
Girl Meets the Forgotten
Season 1 Episode 12
10 October 2014
Girl Meets Flaws
Season 1 Episode 13
17 October 2014
Girl Meets Friendship
Season 1 Episode 14
21 November 2014
Girl Meets Brother
Season 1 Episode 15
28 November 2014
Girl Meets Home for the Holidays
Season 1 Episode 16
5 December 2014
Girl Meets Game Night
Season 1 Episode 17
9 January 2015
Girl Meets Master Plan
Season 1 Episode 18
16 January 2015
Girl Meets Farkle's Choice
Season 1 Episode 19
6 February 2015
Girl Meets First Date
Season 1 Episode 20
27 March 2015
