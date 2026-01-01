El Cid: Season 1 & 2 (Music from the Amazon Original Series) 25 tracks. Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar Listen Romance (Tema de "El Cid") - Single 1 track. Jaime Lorente, Natos y Waor, DEVA Listen

Title Artist Time 1 El Cid (Cabecera) Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 0:13 2 Aún Recuerdo Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:29 3 El Nombramiento de la Vergüenza Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:41 4 La Victoria y El Pueblo Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:32 5 A La Batalla Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:04 6 La Tentación Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:36 7 Quién Ha Sido Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:23 8 Estoy Aquí Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:25 9 Leyenda Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:01 10 Al Otro Lado Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 0:41 11 Arabigo Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:41 12 La Justa Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:07 13 Victoria Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:10 14 Viva Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:33 15 El Rey Ha Muerto Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 6:02 16 Un pájaro del pasado Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:48 17 Compromiso Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:43 18 A Zaragoza Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 3:09 19 La Oferta Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 3:12 20 Mejores Galas Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:11 21 La Virgen Me Ha Escuchado Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:25 22 Emboscada Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 5:38 23 Vuelves a Zaragoza Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 3:16 24 Muros Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:55 25 La Noche Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:28

Listen to songs from "The Legend of El Cid" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Legend of El Cid" in different languages are free for listening online.