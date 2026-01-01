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Kinoafisha TV Shows The Legend of El Cid Soundtrack

Soundtrack from "The Legend of El Cid"

Music from "The Legend of El Cid" All info
El Cid: Season 1 & 2 (Music from the Amazon Original Series)
El Cid: Season 1 & 2 (Music from the Amazon Original Series) 25 tracks. Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar
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Romance (Tema de "El Cid") - Single
Romance (Tema de "El Cid") - Single 1 track. Jaime Lorente, Natos y Waor, DEVA
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Title Artist Time
1 El Cid (Cabecera) Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 0:13
2 Aún Recuerdo Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:29
3 El Nombramiento de la Vergüenza Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:41
4 La Victoria y El Pueblo Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:32
5 A La Batalla Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:04
6 La Tentación Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:36
7 Quién Ha Sido Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:23
8 Estoy Aquí Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:25
9 Leyenda Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:01
10 Al Otro Lado Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 0:41
11 Arabigo Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:41
12 La Justa Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:07
13 Victoria Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:10
14 Viva Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:33
15 El Rey Ha Muerto Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 6:02
16 Un pájaro del pasado Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:48
17 Compromiso Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:43
18 A Zaragoza Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 3:09
19 La Oferta Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 3:12
20 Mejores Galas Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 1:11
21 La Virgen Me Ha Escuchado Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:25
22 Emboscada Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 5:38
23 Vuelves a Zaragoza Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 3:16
24 Muros Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:55
25 La Noche Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar 2:28
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