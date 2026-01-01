|1
|El Cid (Cabecera)
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|0:13
|2
|Aún Recuerdo
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:29
|3
|El Nombramiento de la Vergüenza
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:41
|4
|La Victoria y El Pueblo
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:32
|5
|A La Batalla
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:04
|6
|La Tentación
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:36
|7
|Quién Ha Sido
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:23
|8
|Estoy Aquí
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:25
|9
|Leyenda
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:01
|10
|Al Otro Lado
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|0:41
|11
|Arabigo
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:41
|12
|La Justa
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:07
|13
|Victoria
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:10
|14
|Viva
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:33
|15
|El Rey Ha Muerto
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|6:02
|16
|Un pájaro del pasado
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:48
|17
|Compromiso
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:43
|18
|A Zaragoza
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|3:09
|19
|La Oferta
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|3:12
|20
|Mejores Galas
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|1:11
|21
|La Virgen Me Ha Escuchado
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:25
|22
|Emboscada
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|5:38
|23
|Vuelves a Zaragoza
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|3:16
|24
|Muros
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:55
|25
|La Noche
|Густаво Сантаолайя, Alfonso G. Aguilar / Alfonso G. Aguilar
|2:28