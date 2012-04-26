Filming Locations: Desperate Housewives
- Elm Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Saddle Ranch Chop House - 1000 Universal Studios Blvd, Universal City, California, USA
- Santa Clarita, California, USA
- Stage 1, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 4, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- California, USA
- Universal City, California, USA
- Stage 3, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 5, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- USA
- Hollywood, Los Angeles, California, USA
- Los Angeles, California, USA