Kinoafisha TV Shows Desperate Housewives Filming locations

  • Elm Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Saddle Ranch Chop House - 1000 Universal Studios Blvd, Universal City, California, USA
  • Santa Clarita, California, USA
  • Stage 1, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 4, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • California, USA
  • Universal City, California, USA
  • Stage 3, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 5, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • USA
  • Hollywood, Los Angeles, California, USA
  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Wisteria Lane
Colonial Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
front porch
Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
Restaurant
Studio City, Los Angeles, California, USA
house and Restaurant
Toluca Lake, Los Angeles, California, USA
Filming Dates

  • March 2004 - 26 April 2012
