TV Shows
Desperate Housewives
Статьи о сериале «Desperate Housewives»
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.
21 September 2025 07:58
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Певец оказался в больнице из-за пристрастия.
6 September 2025 14:15
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Но есть и более простое объяснение.
4 September 2025 08:27
Помните дочь Габи из «Отчаянных домохозяек»? Вот как за 20+ лет изменилась она и другие дети сериала (фото)
Простой способ почувствовать себя старым — осознать, что сыну Бри уже почти 40.
24 August 2025 07:00
Подруги, тайны и скелеты в шкафу: топ-5 сериалов, которые почти переплюнули «Отчаянных домохозяек» (а это уже подвиг)
Похожих проектов сняли много, но зрителям понравились единицы.
12 August 2025 07:58
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На вид вроде бы сильная героиня, но за этой маской скрывается немало проблем.
25 July 2025 16:22
«Отчаянные домохозяйки» круче «Секса в большом городе»: даже создатели Кэрр Брэшоу это, похоже, понимали
Понять можно по одному факту о создании проекта.
19 June 2025 09:54
Грязные тайны за белым штакетником: «Отчаянные домохозяйки» получат перезапуск (Лонгория на низком старте, но…)
Та самая улица возвращается, а вот по тем самым героям пока вопрос.
30 April 2025 18:08
«Я не думала, что это сработает»: фильм «Джон Уик» мог не выйти в свет — спасла Габи из «Отчаянных домохозяек» и ее $6 млн
Актриса решила рискнуть, чтобы помочь коллегам по цеху.
16 April 2025 17:38
Построили улицу 85 лет назад, но на ней никто не живет: нашли, где в Лос-Анджелесе снимали «Отчаянных домохозяек»
Уникальное место, в котором побывали звезды ситкомов.
1 comment
8 April 2025 07:00
«Бедность — это состояние ума»: 5 цитат Габи из «Отчаянных домохозяек» помогут иначе взглянуть на жизнь
Вспоминаем лучшее в честь юбилея Евы Лонгории.
15 March 2025 19:34
«Отчаянных домохозяек» смотрели почти все, но 5 фактов о них знают немногие: №4 — отдельная милота
Для тех, кто тоже соскучился по культовому сериалу нулевых.
29 January 2025 09:25
Покидая Вистерия Лейн навсегда: чем закончился сериал «Отчаянные домохозяйки»
Никаких претензий к финалу — логичен, хорош и грустен.
2 September 2024 15:40
Еву Лонгорию мать называла самой страшной из дочерей: вот как выглядят 3 сестры звезды «Отчаянных домохозяек»
Для девочки такие слова были настоящим ударом.
1 comment
27 August 2024 18:15
Голодала и чуть не спилась: пухлая Хуанита из «Отчаянных домохозяек» сильно изменилась
Теперь актрисе все равно, что о ней говорят.
24 August 2024 19:15
