Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Carnival Row Soundtrack

Soundtrack from "Carnival Row"

Music from "Carnival Row" All info
Carnival Row: Season 1 (Music from the Amazon Original Series)
Carnival Row: Season 1 (Music from the Amazon Original Series) 24 tracks. Nathan Barr, Patty Gurdy
Listen
Title Artist Time
1 Main Title Nathan Barr 1:16
2 The Great War Nathan Barr 3:50
3 Sunken Ship Nathan Barr 2:41
4 Scripture and a Meal Nathan Barr 1:17
5 Master Here Nathan Barr 1:21
6 Dark Asher Iq Nathan Barr 2:35
7 Chasing Jack Nathan Barr 4:29
8 Goodnight Vignette Nathan Barr 2:04
9 Like Father Like Daughter Nathan Barr 1:31
10 Hope and Weakness Nathan Barr 2:25
11 No Cheating Death Nathan Barr 2:34
12 March to Mimasery Nathan Barr 2:45
13 Friendly Sweep Nathan Barr 3:12
14 Sacred Library Nathan Barr 1:00
15 Pact Air Raid Nathan Barr 3:27
16 Fatherly Familiarity Nathan Barr 2:35
17 Imogen and Agreus Nathan Barr 3:38
18 Scared of Sophie Nathan Barr 2:03
19 The Halfblood Nathan Barr 2:03
20 Our Common Enemy Nathan Barr 5:28
21 Carnival Row a Cappella Nathan Barr 2:36
22 Love Theme a Cappella Nathan Barr 2:15
23 Lora Lie Lo Patty Gurdy 1:57
24 Grieve No More (Series Version) Patty Gurdy 1:26
Listen to songs from "Carnival Row" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Carnival Row" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more