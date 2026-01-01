|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title
|Nathan Barr
|1:16
|2
|The Great War
|Nathan Barr
|3:50
|3
|Sunken Ship
|Nathan Barr
|2:41
|4
|Scripture and a Meal
|Nathan Barr
|1:17
|5
|Master Here
|Nathan Barr
|1:21
|6
|Dark Asher Iq
|Nathan Barr
|2:35
|7
|Chasing Jack
|Nathan Barr
|4:29
|8
|Goodnight Vignette
|Nathan Barr
|2:04
|9
|Like Father Like Daughter
|Nathan Barr
|1:31
|10
|Hope and Weakness
|Nathan Barr
|2:25
|11
|No Cheating Death
|Nathan Barr
|2:34
|12
|March to Mimasery
|Nathan Barr
|2:45
|13
|Friendly Sweep
|Nathan Barr
|3:12
|14
|Sacred Library
|Nathan Barr
|1:00
|15
|Pact Air Raid
|Nathan Barr
|3:27
|16
|Fatherly Familiarity
|Nathan Barr
|2:35
|17
|Imogen and Agreus
|Nathan Barr
|3:38
|18
|Scared of Sophie
|Nathan Barr
|2:03
|19
|The Halfblood
|Nathan Barr
|2:03
|20
|Our Common Enemy
|Nathan Barr
|5:28
|21
|Carnival Row a Cappella
|Nathan Barr
|2:36
|22
|Love Theme a Cappella
|Nathan Barr
|2:15
|23
|Lora Lie Lo
|Patty Gurdy
|1:57
|24
|Grieve No More (Series Version)
|Patty Gurdy
|1:26