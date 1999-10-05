Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Angel poster
Kinoafisha TV Shows Angel Seasons

Angel All seasons

Angel 16+
Production year 1999
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel The WB

Series rating

8.5
Rate 10 votes
7.9 IMDb
Write review
All seasons of "Angel"
Angel - Season 1 Season 1
22 episodes 5 October 1999 - 23 May 2000
 
Angel - Season 2 Season 2
22 episodes 26 September 2000 - 22 May 2001
 
Angel - Season 3 Season 3
22 episodes 24 September 2001 - 20 May 2002
 
Angel - Season 4 Season 4
22 episodes 6 October 2002 - 7 May 2003
 
Angel - Season 5 Season 5
22 episodes 1 October 2003 - 19 May 2004
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more