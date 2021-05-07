Menu
Sosedi 2018 - 2021, season 5

Sosedi 12+
Title Сезон 5
Season premiere 7 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Sosedi" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Соседи» вроде соседям Кораблевым и Ширшиковым давно уже нечего делить. Их дети счастливы в браке, у них появился внучок, и они даже вместе съездили проведать малыша в Москву. Но радужный период в жизни родственников длился недолго. По дороге назад в деревню они спасли от рук преступников бездомного темнокожего мальчишку со странным именем Максим. Растроганные историей сиротки о нелегкой доле, семьи принимают решение забрать Максимку в Колотилово и заняться его образованием. Все осложняется тем, что представления о том, как воспитывать ребенка, у соседей «немного» разные…

Серия 1
Season 5 Episode 1
7 May 2021
Серия 2
Season 5 Episode 2
7 May 2021
Серия 3
Season 5 Episode 3
7 May 2021
Серия 4
Season 5 Episode 4
7 May 2021
