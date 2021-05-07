В 5-м сезоне сериала «Соседи» вроде соседям Кораблевым и Ширшиковым давно уже нечего делить. Их дети счастливы в браке, у них появился внучок, и они даже вместе съездили проведать малыша в Москву. Но радужный период в жизни родственников длился недолго. По дороге назад в деревню они спасли от рук преступников бездомного темнокожего мальчишку со странным именем Максим. Растроганные историей сиротки о нелегкой доле, семьи принимают решение забрать Максимку в Колотилово и заняться его образованием. Все осложняется тем, что представления о том, как воспитывать ребенка, у соседей «немного» разные…