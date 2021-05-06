В 4-м сезоне сериала «Соседи» в деревне объявляют конкурс на лучший цветок в саду у местных хозяюшек. И Ширшиковы, и Кораблевы, разумеется, не могут пропустить такое грандиозное событие и хотят одержать победу. Однако неожиданные обстоятельства заставляют их съехаться и устроиться под одной крышей. Произошел пожар в доме Кораблевых, и Ширшиковы предложили им на период ремонта перекантоваться у них в доме. Но, как известно, ремонт нельзя завершить, его можно только остановить! Да и условия жизни «через забор» и «под одной крышей» — это совсем не одно и то же. Только что закончившаяся война соседей начинается вновь.