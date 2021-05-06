Menu
Sosedi 2018 - 2021 season 4

Sosedi season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Sosedi Seasons Season 4

Sosedi 12+
Title Сезон 4
Season premiere 6 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Sosedi" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Соседи» в деревне объявляют конкурс на лучший цветок в саду у местных хозяюшек. И Ширшиковы, и Кораблевы, разумеется, не могут пропустить такое грандиозное событие и хотят одержать победу. Однако неожиданные обстоятельства заставляют их съехаться и устроиться под одной крышей. Произошел пожар в доме Кораблевых, и Ширшиковы предложили им на период ремонта перекантоваться у них в доме. Но, как известно, ремонт нельзя завершить, его можно только остановить! Да и условия жизни «через забор» и «под одной крышей» — это совсем не одно и то же. Только что закончившаяся война соседей начинается вновь.

"Sosedi" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1
Season 4 Episode 1
6 May 2021
Серия 2
Season 4 Episode 2
6 May 2021
Серия 3
Season 4 Episode 3
6 May 2021
Серия 4
Season 4 Episode 4
6 May 2021
