Во 2-м сезоне сериала «Соседи» противостояние между Кораблевыми и Ширшиковыми идет своим ходом. Отставной летчик Олег Кораблев и бывший сельский тракторист Николай Ширшиков пестуют взаимные обиды и претензии. Они буквально сделали смыслом своей жизни желание отравить друг другу жизнь. Супруги не отстают от своих благоверных. Создается ощущение, что этой битве не будет конца. Но визит в Колотилово нового жителя, Щукина в компании его очаровательной жены, приводит к тому, что Кораблевы и Ширшиковы объединяются. Ведь ничто так не способствует дружбе между людьми, как появление общего врага.