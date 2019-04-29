Menu
Sosedi 2018 - 2021 season 2

Sosedi 12+
Title Сезон 2
Season premiere 29 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Sosedi" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Соседи» противостояние между Кораблевыми и Ширшиковыми идет своим ходом. Отставной летчик Олег Кораблев и бывший сельский тракторист Николай Ширшиков пестуют взаимные обиды и претензии. Они буквально сделали смыслом своей жизни желание отравить друг другу жизнь. Супруги не отстают от своих благоверных. Создается ощущение, что этой битве не будет конца. Но визит в Колотилово нового жителя, Щукина в компании его очаровательной жены, приводит к тому, что Кораблевы и Ширшиковы объединяются. Ведь ничто так не способствует дружбе между людьми, как появление общего врага.

"Sosedi" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1
Season 2 Episode 1
29 April 2019
Серия 2
Season 2 Episode 2
29 April 2019
Серия 3
Season 2 Episode 3
29 April 2019
Серия 4
Season 2 Episode 4
29 April 2019
