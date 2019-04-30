Menu
Sosedi 2018 - 2021 season 3

Sosedi season 3 poster
Sosedi 12+
Title Сезон 3
Season premiere 30 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Sosedi" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Соседи» бурный конфликт между Кораблевыми и Ширшиковыми практически угас, и деревенским жителям остается только вспоминать о тех веселых деньках, когда эти семейства только и делали, что пытались насолить друг другу, используя любые доступные и не очень методы. Сейчас им нечего делить, ведь их дети, Михаил и Катерина, собираются сыграть свадьбу. Но внезапно прямо во время торжества появляется никому не известная девушка с животом и заявляет, что ждет ребенка от Миши. Свадебную церемонию приходится прервать. Кораблевы и Ширшиковы снова становятся непримиримыми врагами.

"Sosedi" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 3 Episode 1
30 April 2019
Серия 2
Season 3 Episode 2
30 April 2019
Серия 3
Season 3 Episode 3
30 April 2019
Серия 4
Season 3 Episode 4
30 April 2019
