В 3-м сезоне сериала «Соседи» бурный конфликт между Кораблевыми и Ширшиковыми практически угас, и деревенским жителям остается только вспоминать о тех веселых деньках, когда эти семейства только и делали, что пытались насолить друг другу, используя любые доступные и не очень методы. Сейчас им нечего делить, ведь их дети, Михаил и Катерина, собираются сыграть свадьбу. Но внезапно прямо во время торжества появляется никому не известная девушка с животом и заявляет, что ждет ребенка от Миши. Свадебную церемонию приходится прервать. Кораблевы и Ширшиковы снова становятся непримиримыми врагами.