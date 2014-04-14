Menu
Warehouse 13 2009 - 2014, season 5

Warehouse 13 12+
Season premiere 14 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Warehouse 13" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Хранилище 13» агенты продолжают вести расследования, которые связаны с поиском и уничтожением сверхъестественных предметов. Все эти артефакты могут нести в себе угрозу для людей. В предыдущем сезоне Артур Нельсон, которого все называют Арти, перешел на темную сторону. Однако его подчиненные – Пит и Мика – смогли спасти своего соратника при помощи артефакта. Агентам оказывает помощь Стивен Джинкс – буддист и гомосексуал, который без труда способен распознать ложь, а также Клаудия Донован – девушка с богатым жизненным опытом. Она побывала пациентом психиатрической больницы.

7.6 IMDb
"Warehouse 13" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Endless Terror
Season 5 Episode 1
14 April 2014
Secret Services
Season 5 Episode 2
21 April 2014
A Faire to Remember
Season 5 Episode 3
28 April 2014
Savage Seduction
Season 5 Episode 4
5 May 2014
Cangku Shisi
Season 5 Episode 5
12 May 2014
Endless
Season 5 Episode 6
19 May 2014
