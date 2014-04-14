В 5-м сезоне сериала «Хранилище 13» агенты продолжают вести расследования, которые связаны с поиском и уничтожением сверхъестественных предметов. Все эти артефакты могут нести в себе угрозу для людей. В предыдущем сезоне Артур Нельсон, которого все называют Арти, перешел на темную сторону. Однако его подчиненные – Пит и Мика – смогли спасти своего соратника при помощи артефакта. Агентам оказывает помощь Стивен Джинкс – буддист и гомосексуал, который без труда способен распознать ложь, а также Клаудия Донован – девушка с богатым жизненным опытом. Она побывала пациентом психиатрической больницы.