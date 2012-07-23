Menu
Warehouse 13 2009 - 2014 season 4

Warehouse 13 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 23 July 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 20 minutes
"Warehouse 13" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Хранилище 13» агенты пытаются вернуть к жизни своего коллегу Стивена Джинкса, который присоединился к их команде в предыдущем сезоне. Нельсон разбирает артефакты в хранилище и понимает, что некоторые экспонаты пропали. Нельсон впадает в безумие и переходит на темную сторону. Он покидает склад и отправляется на поиск артефактов, которые представляют огромную угрозу не только для него, но и для всего человечества. Стало известно, что Джинкс имеет связь с Донован. Беринг и Латимер занимаются новым расследованием. В одном из баров Филадельфии один из клиентов становится похож на жуткого монстра.

7.6 IMDb
A New Hope
Season 4 Episode 1
23 July 2012
An Evil Within
Season 4 Episode 2
30 July 2012
Personal Effects
Season 4 Episode 3
6 August 2012
There's Always a Downside
Season 4 Episode 4
13 August 2012
No Pain, No Gain
Season 4 Episode 5
20 August 2012
Fractures
Season 4 Episode 6
27 August 2012
Endless Wonder
Season 4 Episode 7
10 September 2012
Second Chance
Season 4 Episode 8
17 September 2012
The Ones You Love
Season 4 Episode 9
24 September 2012
We All Fall Down
Season 4 Episode 10
1 October 2012
The Living and the Dead
Season 4 Episode 11
29 April 2013
Parks and Rehabilitation
Season 4 Episode 12
6 May 2013
The Big Snag
Season 4 Episode 13
13 May 2013
The Sky's the Limit
Season 4 Episode 14
20 May 2013
Instinct
Season 4 Episode 15
3 June 2013
Runaway
Season 4 Episode 16
10 June 2013
What Matters Most
Season 4 Episode 17
17 June 2013
Lost & Found
Season 4 Episode 18
24 June 2013
All the Time in the World
Season 4 Episode 19
1 July 2013
The Truth Hurts
Season 4 Episode 20
8 July 2013
