В 4-м сезоне сериала «Хранилище 13» агенты пытаются вернуть к жизни своего коллегу Стивена Джинкса, который присоединился к их команде в предыдущем сезоне. Нельсон разбирает артефакты в хранилище и понимает, что некоторые экспонаты пропали. Нельсон впадает в безумие и переходит на темную сторону. Он покидает склад и отправляется на поиск артефактов, которые представляют огромную угрозу не только для него, но и для всего человечества. Стало известно, что Джинкс имеет связь с Донован. Беринг и Латимер занимаются новым расследованием. В одном из баров Филадельфии один из клиентов становится похож на жуткого монстра.