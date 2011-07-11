В 3-м сезоне сериала «Хранилище 13» речь по-прежнему идет о расследованиях загадочных происшествий, которые связаны с таинственными артефактами, расположенными на секретном складе. В конце предыдущего сезона Мика Беринг собиралась оставить свою работу, однако Хелена Уэллс уговорила ее отказаться от этого решения. Кроме того, напарником агентов станет Стивен Джинкс. Он вместе с Питом будет расследовать необычные убийства, которые преступник совершал, ориентируясь на произведения Шекспира. Мика вернулась на склад и хочет пообщаться с Питом о том, что случилось. Однако тот не торопится признаваться ей в своих чувствах.