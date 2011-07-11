Menu
Warehouse 13 2009 - 2014 season 3

Season premiere 11 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Warehouse 13" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Хранилище 13» речь по-прежнему идет о расследованиях загадочных происшествий, которые связаны с таинственными артефактами, расположенными на секретном складе. В конце предыдущего сезона Мика Беринг собиралась оставить свою работу, однако Хелена Уэллс уговорила ее отказаться от этого решения. Кроме того, напарником агентов станет Стивен Джинкс. Он вместе с Питом будет расследовать необычные убийства, которые преступник совершал, ориентируясь на произведения Шекспира. Мика вернулась на склад и хочет пообщаться с Питом о том, что случилось. Однако тот не торопится признаваться ей в своих чувствах.

7.6 IMDb
The New Guy
Season 3 Episode 1
11 July 2011
Trials
Season 3 Episode 2
18 July 2011
Love Sick
Season 3 Episode 3
25 July 2011
Queen for a Day
Season 3 Episode 4
1 August 2011
3... 2... 1...
Season 3 Episode 5
8 August 2011
Don't Hate the Player
Season 3 Episode 6
15 August 2011
Past Imperfect
Season 3 Episode 7
22 August 2011
The 40th Floor
Season 3 Episode 8
29 August 2011
Shadows
Season 3 Episode 9
12 September 2011
Insatiable
Season 3 Episode 10
19 September 2011
Emily Lake
Season 3 Episode 11
3 October 2011
Stand
Season 3 Episode 12
3 October 2011
The Greatest Gift
Season 3 Episode 13
6 December 2011
