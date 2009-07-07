Menu
Season premiere 7 July 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
В 1-м сезоне сериала «Хранилище 13» американские секретные агенты Мика Беринг и Пит Латтимер становятся напарниками. Им предстоит вместе провести ряд расследований и раскрыть обстоятельства нескольких необычных случаев, связанных с таинственными артефактами. Все они были размещены на некоем складе под номером 13, часть из них загадочным образом пропадает. При помощи ученого Арти Нильсона напарники займутся поиском пропавших предметов и изучением причин возникновения новых артефактов. Тем временем сразу несколько банков в Чикаго подверглись атаке со стороны неизвестных воров.

Pilot
Season 1 Episode 1
7 July 2009
Resonance
Season 1 Episode 2
14 July 2009
Magnetism
Season 1 Episode 3
21 July 2009
Claudia
Season 1 Episode 4
28 July 2009
Elements
Season 1 Episode 5
4 August 2009
Burnout
Season 1 Episode 6
11 August 2009
Implosion
Season 1 Episode 7
18 August 2009
Duped
Season 1 Episode 8
25 August 2009
Regrets
Season 1 Episode 9
1 September 2009
Breakdown
Season 1 Episode 10
8 September 2009
Nevermore
Season 1 Episode 11
15 September 2009
MacPherson
Season 1 Episode 12
22 September 2009
