В 1-м сезоне сериала «Хранилище 13» американские секретные агенты Мика Беринг и Пит Латтимер становятся напарниками. Им предстоит вместе провести ряд расследований и раскрыть обстоятельства нескольких необычных случаев, связанных с таинственными артефактами. Все они были размещены на некоем складе под номером 13, часть из них загадочным образом пропадает. При помощи ученого Арти Нильсона напарники займутся поиском пропавших предметов и изучением причин возникновения новых артефактов. Тем временем сразу несколько банков в Чикаго подверглись атаке со стороны неизвестных воров.