Во 2-м сезоне сериала «Хранилище 13» история двух агентов, которые однажды помогли главе государства спастись, продолжается. Они продолжают расследовать происшествия, которые связаны с таинственными артефактами, находящимися на специальном складе. Питт Латимер отличается творческим подходом к работе. Раньше он был морским пехотинцем, а также злоупотреблял спиртными напитками. Питт всегда ощущает, когда ему что-то угрожает. А его напарница Мика Беринг всегда руководствуется правилами. Агентам нужно отыскать загадочного преступника, который осуществляет свою кровожадную месть по всему Детройту.