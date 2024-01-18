Menu
Law & Order: Organized Crime 2021, season 4

Law & Order: Organized Crime season 4 poster
Law & Order: Organized Crime
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 18 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"Law & Order: Organized Crime" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» команда всеми силами стремится отыскать группу, которая ответственна за покушение на посла ООН. Уилан и Рейес находят ключ к разгадке в недрах системы городских туннелей. Стейблер очень хочет найти баланс между силами, брошенными на расследование, и решением проблем с матерью, нуждающейся в поддержке. Федералы вызывают Белла и Стейблера, когда подозревают, что убийство может быть связано с серией банковских ограблений. Прокурор США сажает Стейблера и Бенсона на скамью подсудимых. Белл и Фин будут руководить командой во время опасного задания.

Memory Lane
Season 4 Episode 1
18 January 2024
Deliver Us From Evil
Season 4 Episode 2
25 January 2024
End of Innocence
Season 4 Episode 3
1 February 2024
The Last Supper
Season 4 Episode 4
8 February 2024
Missing Persons
Season 4 Episode 5
22 February 2024
Beyond the Sea
Season 4 Episode 6
29 February 2024
Original Sin
Season 4 Episode 7
14 March 2024
Sins of Our Fathers
Season 4 Episode 8
21 March 2024
Semper Fi
Season 4 Episode 9
11 April 2024
Crossroads
Season 4 Episode 10
18 April 2024
Redcoat
Season 4 Episode 11
2 May 2024
Goodnight
Season 4 Episode 12
9 May 2024
Stabler's Lament
Season 4 Episode 13
16 May 2024
