В 4-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» команда всеми силами стремится отыскать группу, которая ответственна за покушение на посла ООН. Уилан и Рейес находят ключ к разгадке в недрах системы городских туннелей. Стейблер очень хочет найти баланс между силами, брошенными на расследование, и решением проблем с матерью, нуждающейся в поддержке. Федералы вызывают Белла и Стейблера, когда подозревают, что убийство может быть связано с серией банковских ограблений. Прокурор США сажает Стейблера и Бенсона на скамью подсудимых. Белл и Фин будут руководить командой во время опасного задания.