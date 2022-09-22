В 3-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» Косгроув объединяется с детективом Джаленом Шоу, чтобы выследить убийцу молодой девушки. В то время как в городе начинается строительство первого казино, Стейблер расследует смерть человека, чей отказ продать дом на этом месте застопорил строительные работы. К отряду присоединяются два новых детектива. Белл переключает свое внимание с работы на грядущий бракоразводный процесс. Бывший партнер Аянны разочарован ее материнскими способностями. Супруга Тедди Сайласа принимает решение обратиться к частному детективу.