Law & Order: Organized Crime 2021, season 3

Law & Order: Organized Crime season 3 poster
Law & Order: Organized Crime
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 22 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 24 minutes
"Law & Order: Organized Crime" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» Косгроув объединяется с детективом Джаленом Шоу, чтобы выследить убийцу молодой девушки. В то время как в городе начинается строительство первого казино, Стейблер расследует смерть человека, чей отказ продать дом на этом месте застопорил строительные работы. К отряду присоединяются два новых детектива. Белл переключает свое внимание с работы на грядущий бракоразводный процесс. Бывший партнер Аянны разочарован ее материнскими способностями. Супруга Тедди Сайласа принимает решение обратиться к частному детективу.

Law & Order: Organized Crime List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Gimme Shelter, Part I
Season 3 Episode 1
22 September 2022
Everybody Knows the Dice Are Loaded
Season 3 Episode 2
29 September 2022
Catch Me If You Can
Season 3 Episode 3
6 October 2022
Spirit in the Sky
Season 3 Episode 4
13 October 2022
Behind Blue Eyes
Season 3 Episode 5
27 October 2022
Blaze of Glory
Season 3 Episode 6
3 November 2022
All That Glitters
Season 3 Episode 7
10 November 2022
Whipping Post
Season 3 Episode 8
17 November 2022
Last Christmas
Season 3 Episode 9
8 December 2022
Trap
Season 3 Episode 10
5 January 2023
The Infiltration Game
Season 3 Episode 11
12 January 2023
Partners in Crime
Season 3 Episode 12
26 January 2023
Punch Drunk
Season 3 Episode 13
2 February 2023
All in the Game
Season 3 Episode 14
16 February 2023
The Wild and the Innocent
Season 3 Episode 15
23 February 2023
Chinatown
Season 3 Episode 16
23 March 2023
Blood Ties
Season 3 Episode 17
30 March 2023
Tag: GEN
Season 3 Episode 18
6 April 2023
A Diplomatic Solution
Season 3 Episode 19
27 April 2023
Pareto Principle
Season 3 Episode 20
4 May 2023
Shadowërk
Season 3 Episode 21
11 May 2023
With Many Names
Season 3 Episode 22
18 May 2023
