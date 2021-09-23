Menu
Law & Order: Organized Crime 2021, season 2

Law & Order: Organized Crime season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Law & Order: Organized Crime Seasons Season 2

Law & Order: Organized Crime
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 24 minutes
"Law & Order: Organized Crime" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» детектив Эллиот Стейблер должен проникнуть под прикрытием в крупную преступную группировку, которая стремится захватить весь кокаиновый наркотрафик Нью-Йорка. Тем временем в город приезжает его мать, с которой он давно находится в весьма непростых отношениях. Из-за этого Стеблеру приходится занимать оборонительную позицию как на работе, так и дома. Белл и Джет создают в департаменте полиции новую объединенную оперативную группу, которая должна помочь Эллиоту с задержанием преступников. Но сперва он должен собрать как можно больше информации.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Man With No Identity
Season 2 Episode 1
23 September 2021
New World Order
Season 2 Episode 2
30 September 2021
The Outlaw Eddie Wagner
Season 2 Episode 3
30 September 2021
For a Few Lekë More
Season 2 Episode 4
7 October 2021
The Good, the Bad, and the Lovely
Season 2 Episode 5
14 October 2021
Unforgivable
Season 2 Episode 6
21 October 2021
High Planes Grifter
Season 2 Episode 7
4 November 2021
Ashes to Ashes
Season 2 Episode 8
11 November 2021
The Christmas Episode
Season 2 Episode 9
9 December 2021
Nemesis
Season 2 Episode 10
6 January 2022
As Nottingham was to Robin Hood
Season 2 Episode 11
13 January 2022
As Iago Is to Othello
Season 2 Episode 12
20 January 2022
As Hubris Is to Oedipus
Season 2 Episode 13
24 February 2022
...Wheatley Is To Stabler
Season 2 Episode 14
3 March 2022
Takeover
Season 2 Episode 15
10 March 2022
Guns & Roses
Season 2 Episode 16
17 March 2022
Can't Knock The Hustle
Season 2 Episode 17
7 April 2022
Change The Game
Season 2 Episode 18
14 April 2022
Dead Presidents
Season 2 Episode 19
28 April 2022
Lost One
Season 2 Episode 20
5 May 2022
Streets Is Watching
Season 2 Episode 21
12 May 2022
Friend or Foe
Season 2 Episode 22
19 May 2022
