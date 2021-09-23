Во 2-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» детектив Эллиот Стейблер должен проникнуть под прикрытием в крупную преступную группировку, которая стремится захватить весь кокаиновый наркотрафик Нью-Йорка. Тем временем в город приезжает его мать, с которой он давно находится в весьма непростых отношениях. Из-за этого Стеблеру приходится занимать оборонительную позицию как на работе, так и дома. Белл и Джет создают в департаменте полиции новую объединенную оперативную группу, которая должна помочь Эллиоту с задержанием преступников. Но сперва он должен собрать как можно больше информации.