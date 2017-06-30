В 3-м сезоне сериала «Киллджойс» Датч и Д`Авин с помощью противного продавца на черном рынке охотятся за оружием, которое поможет выманить Халлена. Джонни получает тревожный сигнал от Клары, который ведет его в подземный мир. Поиски Клары оказывают влияние на некоторых людей. Датч и Д`Авин пытаются обучить нового сотрудника. Проследив корабль до выжженной радиацией планеты, команда находит заброшенный тренировочный лагерь и жутких обитателей этого места. Прошлое полководца При – единственное, что может помочь Датч и Джонни. Д`Авин тем временем пытается постичь суть нового Черного ордера.