Killjoys 2015 - 2019 season 3

Season premiere 30 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Killjoys" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Киллджойс» Датч и Д`Авин с помощью противного продавца на черном рынке охотятся за оружием, которое поможет выманить Халлена. Джонни получает тревожный сигнал от Клары, который ведет его в подземный мир. Поиски Клары оказывают влияние на некоторых людей. Датч и Д`Авин пытаются обучить нового сотрудника. Проследив корабль до выжженной радиацией планеты, команда находит заброшенный тренировочный лагерь и жутких обитателей этого места. Прошлое полководца При – единственное, что может помочь Датч и Джонни. Д`Авин тем временем пытается постичь суть нового Черного ордера.

 

"Killjoys" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Boondoggie
Season 3 Episode 1
30 June 2017
A Skinner, Darkly
Season 3 Episode 2
7 July 2017
The Hullen Have Eyes
Season 3 Episode 3
14 July 2017
The Lion, the Witch & the Warlord
Season 3 Episode 4
21 July 2017
Attack the Rack
Season 3 Episode 5
28 July 2017
Necropolis Now
Season 3 Episode 6
4 August 2017
The Wolf You Feed
Season 3 Episode 7
11 August 2017
Heist, Heist, Baby
Season 3 Episode 8
18 August 2017
Reckoning Ball
Season 3 Episode 9
25 August 2017
Wargasm
Season 3 Episode 10
1 September 2017
