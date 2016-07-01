Во 2-м сезоне сериала «Киллджойс» Люси помогает команде отыскать технологию, которая поможет Д`Авину. Когда Джон возвращается в отряд, герои отправляются в руины Старого города, чтобы выследить восемь сбежавших преступников. Но в скором времени обнаруживается, что их самым опасным врагом является посредник компании, выдавший ордер на арест. Спасательная миссия в Бесплодных землях проваливается, когда герои сталкиваются с неожиданным врагом в заброшенной шахте. Простая задача по сопровождению учеников в школу для талантливых детей заканчивается трагедией. Дети неожиданно бесследно исчезают.