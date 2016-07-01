Menu
Killjoys 2015 - 2019 season 2

Killjoys season 2 poster
Killjoys 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 July 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Killjoys" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Киллджойс» Люси помогает команде отыскать технологию, которая поможет Д`Авину. Когда Джон возвращается в отряд, герои отправляются в руины Старого города, чтобы выследить восемь сбежавших преступников. Но в скором времени обнаруживается, что их самым опасным врагом является посредник компании, выдавший ордер на арест. Спасательная миссия в Бесплодных землях проваливается, когда герои сталкиваются с неожиданным врагом в заброшенной шахте. Простая задача по сопровождению учеников в школу для талантливых детей заканчивается трагедией. Дети неожиданно бесследно исчезают.

"Killjoys" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Dutch and the Real Girl
Season 2 Episode 1
1 July 2016
Wild, Wild Westerley
Season 2 Episode 2
8 July 2016
Shaft
Season 2 Episode 3
15 July 2016
Schooled
Season 2 Episode 4
22 July 2016
Meet the Parents
Season 2 Episode 5
29 July 2016
I Love Lucy
Season 2 Episode 6
5 August 2016
Heart-Shaped Box
Season 2 Episode 7
12 August 2016
Full Metal Monk
Season 2 Episode 8
19 August 2016
Johnny Be Good
Season 2 Episode 9
26 August 2016
How to Kill Friends and Influence People
Season 2 Episode 10
2 September 2016
