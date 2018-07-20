В 4-м сезоне сериала «Киллджойс» герои оказываются в западне, пустившись в бега от смертоносной Леди. Анила и ее отец Клиен изо всех сил пытаются оставаться на шаг впереди, сохраняя жизнь раненому голландцу. Когда преступники преследуют Джонни, Д`Авин и Делле Сейя принимают решительные меры, чтобы спасти его. Джонни манипулирует Д'авом, чтобы тот помог ему отыскать бассейн, в то время как Зефу угрожает опасность. Датч обучает Жака биться с неудержимым врагом, пока При и Фэнси ищут исчезнувшего Гареда. Герои пытаются спасти пропавших детей Вестерли, а Зеп и Пип постепенно сближаются.