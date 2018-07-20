Menu
Killjoys 2015 - 2019 season 4

Season premiere 20 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Killjoys" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Киллджойс» герои оказываются в западне, пустившись в бега от смертоносной Леди. Анила и ее отец Клиен изо всех сил пытаются оставаться на шаг впереди, сохраняя жизнь раненому голландцу. Когда преступники преследуют Джонни, Д`Авин и Делле Сейя принимают решительные меры, чтобы спасти его. Джонни манипулирует Д'авом, чтобы тот помог ему отыскать бассейн, в то время как Зефу угрожает опасность. Датч обучает Жака биться с неудержимым врагом, пока При и Фэнси ищут исчезнувшего Гареда. Герои пытаются спасти пропавших детей Вестерли, а Зеп и Пип постепенно сближаются.

7.2 IMDb
"Killjoys" season 4 list of episodes. TV series release schedule
The Warrior Princess Bride
Season 4 Episode 1
20 July 2018
Johnny Dangerously
Season 4 Episode 2
27 July 2018
Bro-D Trip
Season 4 Episode 3
3 August 2018
What to Expect When You're Expecting … an Alien Parasite
Season 4 Episode 4
10 August 2018
Greening Pains
Season 4 Episode 5
17 August 2018
Baby, Face Killer
Season 4 Episode 6
24 August 2018
O Mother, Where Art Thou?
Season 4 Episode 7
31 August 2018
It Takes a Pillage
Season 4 Episode 8
7 September 2018
The Kids Are Alright?
Season 4 Episode 9
14 September 2018
Sporemageddon
Season 4 Episode 10
21 September 2018
