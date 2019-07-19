Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Killjoys 2015 - 2019, season 5

Killjoys season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Killjoys Seasons Season 5

Killjoys 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 19 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Killjoys" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Киллджойс» Датч понимает, что Леди ввела команду Вестерли в опасное заблуждение. В мире, где все лишены памяти, все оказывается не тем, чем кажется изначально. Очнувшись и покинув матрицу, Датч собирается разбудить своих товарищей и помешать Леди, пока не стало слишком поздно. Вырвавшись из лап Леди и воссоединившись с Люси, троица начинает мучиться вопросом, есть ли среди них предатель. Перед героями стоит непростая задача – им нужно отыскать способ сбежать из тюрьмы строгого режима. Датч оказывается в тюрьме Супермакс и судорожно ищет возможность захватить корабль.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Killjoys" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Run, Yala, Run
Season 5 Episode 1
19 July 2019
Blame It on the Rain
Season 5 Episode 2
26 July 2019
Three Killjoys and a Lady
Season 5 Episode 3
2 August 2019
Ship Outta Luck
Season 5 Episode 4
9 August 2019
A Bout, A Girl
Season 5 Episode 5
16 August 2019
Three Mutineers
Season 5 Episode 6
23 August 2019
Cherchez La Bitch
Season 5 Episode 7
30 August 2019
Don't Stop Beweaving
Season 5 Episode 8
6 September 2019
Terraformance Anxiety
Season 5 Episode 9
13 September 2019
Last Dance
Season 5 Episode 10
20 September 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more