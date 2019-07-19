В 5-м сезоне сериала «Киллджойс» Датч понимает, что Леди ввела команду Вестерли в опасное заблуждение. В мире, где все лишены памяти, все оказывается не тем, чем кажется изначально. Очнувшись и покинув матрицу, Датч собирается разбудить своих товарищей и помешать Леди, пока не стало слишком поздно. Вырвавшись из лап Леди и воссоединившись с Люси, троица начинает мучиться вопросом, есть ли среди них предатель. Перед героями стоит непростая задача – им нужно отыскать способ сбежать из тюрьмы строгого режима. Датч оказывается в тюрьме Супермакс и судорожно ищет возможность захватить корабль.