В 5-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» Джеки со своей командой продолжают охотиться за магическими талисманами и сражаться со злыми силами, которые претендуют на могущество. Драго сбегает из Сектора 13. Он вербует Темную Руку для нового квеста, связанного со сбором бессмертного оружия. Спустя некоторое время Драго набирает новых подельников, которые помогут им в поисках. Активированы две демонические силы, которые рискуют испортить день рождения Джейд. Главный герой считает, что Инфорсеры пользуются своими прежними уловками, но они горячо уверяют Джеки Чана, что исправились ради своих приезжих родственников.