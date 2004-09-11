Menu
Jackie Chan Adventures 2000 - 2005, season 5

Season premiere 11 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 20 minutes
"Jackie Chan Adventures" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» Джеки со своей командой продолжают охотиться за магическими талисманами и сражаться со злыми силами, которые претендуют на могущество. Драго сбегает из Сектора 13. Он вербует Темную Руку для нового квеста, связанного со сбором бессмертного оружия. Спустя некоторое время Драго набирает новых подельников, которые помогут им в поисках. Активированы две демонические силы, которые рискуют испортить день рождения Джейд. Главный герой считает, что Инфорсеры пользуются своими прежними уловками, но они горячо уверяют Джеки Чана, что исправились ради своих приезжих родственников.

Relics of Demons Past
Season 5 Episode 1
11 September 2004
It's All in the Game
Season 5 Episode 2
18 September 2004
Black and White and Chi All Over
Season 5 Episode 3
25 September 2004
Dragon Scouts
Season 5 Episode 4
16 October 2004
The Demon Beneath My Wings
Season 5 Episode 5
4 June 2005
Mirror, Mirror
Season 5 Episode 6
4 June 2005
Antler Action
Season 5 Episode 7
11 June 2005
Clash of the Titanics
Season 5 Episode 8
11 June 2005
Stealing Thunder
Season 5 Episode 9
18 June 2005
Weight and See
Season 5 Episode 10
18 June 2005
J2: Revisited
Season 5 Episode 11
25 June 2005
The Powers That Be (1)
Season 5 Episode 12
25 June 2005
The Powers That Be (2)
Season 5 Episode 13
8 July 2005
