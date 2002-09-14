В 3-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» капитан Блэк приглашает Чана стать участником турнира по боевым искусствам. Он хочет получить сведения о контрабандисте. Темная Рука и Далонг Вонг врываются в Сектор 13, чтобы похитить Талисманы. Джеки ликвидирует амулеты, чтобы они оказались как можно дальше от обеих команд. Но силы Талисманов никуда не делись. Строители случайно выпускают Короля обезьян. Он отправляется на поиски людей, которые в последний раз одержали над ним победу, Джеки и Джейд. Но их нет в городе. Герои пытаются отыскать обезьяну, которая умеет ловко менять внешний облик.