Jackie Chan Adventures 2000 - 2005 season 3

Season premiere 14 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 17
Runtime 5 hours 40 minutes
"Jackie Chan Adventures" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» капитан Блэк приглашает Чана стать участником турнира по боевым искусствам. Он хочет получить сведения о контрабандисте. Темная Рука и Далонг Вонг врываются в Сектор 13, чтобы похитить Талисманы. Джеки ликвидирует амулеты, чтобы они оказались как можно дальше от обеих команд. Но силы Талисманов никуда не делись. Строители случайно выпускают Короля обезьян. Он отправляется на поиски людей, которые в последний раз одержали над ним победу, Джеки и Джейд. Но их нет в городе. Герои пытаются отыскать обезьяну, которая умеет ловко менять внешний облик.

Series rating

7.4 IMDb
"Jackie Chan Adventures" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Re-Enter the J Team
Season 3 Episode 1
14 September 2002
The Powers Unleashed
Season 3 Episode 2
21 September 2002
Viva Las Jackies
Season 3 Episode 3
28 September 2002
Aztec Rat Race
Season 3 Episode 4
5 October 2002
Monkey a Go-Go
Season 3 Episode 5
12 October 2002
When Pigs Fly
Season 3 Episode 6
19 October 2002
Rabbit Run
Season 3 Episode 7
2 November 2002
Sheep In, Sheep Out
Season 3 Episode 8
9 November 2002
The Invisible Mom
Season 3 Episode 9
16 November 2002
A Jolly J-Team Xmas
Season 3 Episode 10
14 December 2002
Little Valmont, Big Jade
Season 3 Episode 11
25 January 2003
The Ox-Head Incident
Season 3 Episode 12
1 February 2003
Animal Crackers
Season 3 Episode 13
15 February 2003
Tohru Who?
Season 3 Episode 14
1 March 2003
Re-Enter the Dragon
Season 3 Episode 15
8 March 2003
A Night at the Opera
Season 3 Episode 16
5 April 2003
Attack of the J-Clones
Season 3 Episode 17
3 May 2003
TV series release schedule
