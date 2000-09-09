В 1-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» главным действующим лицом становится археолог Джеки Чан, который становится членом «Сектора 13». Он не позволит «Руке тьмы» найти амулет петуха, обнаруженный в золотом щите в баварском замке. В это же время из Гонконга прибывает Джейд, которой Джеки Чан приходится дядей. Племянница создает главному герою немало неприятностей. Все начинается с того, что она нечаянно глотает талисман петуха. Теперь Джейд владеет левитацией. Новая способность может стать смертельной опасной для неподготовленного человека. Джеки Чану предстоит решить эту проблему.