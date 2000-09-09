Menu
Jackie Chan Adventures 2000 - 2005 season 1

Jackie Chan Adventures season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jackie Chan Adventures Seasons Season 1

Jackie Chan Adventures 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 September 2000
Production year 2000
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 20 minutes
"Jackie Chan Adventures" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» главным действующим лицом становится археолог Джеки Чан, который становится членом «Сектора 13». Он не позволит «Руке тьмы» найти амулет петуха, обнаруженный в золотом щите в баварском замке. В это же время из Гонконга прибывает Джейд, которой Джеки Чан приходится дядей. Племянница создает главному герою немало неприятностей. Все начинается с того, что она нечаянно глотает талисман петуха. Теперь Джейд владеет левитацией. Новая способность может стать смертельной опасной для неподготовленного человека. Джеки Чану предстоит решить эту проблему.

Series rating

0.0
0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Jackie Chan Adventures" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Dark Hand
Season 1 Episode 1
9 September 2000
The Power Within
Season 1 Episode 2
16 September 2000
The Mask of El Toro Fuerte
Season 1 Episode 3
23 September 2000
Enter the Viper
Season 1 Episode 4
30 September 2000
Project A, for Astral
Season 1 Episode 5
28 October 2000
Shell Game
Season 1 Episode 6
14 October 2000
Bullies
Season 1 Episode 7
11 November 2000
Tough Break
Season 1 Episode 8
18 November 2000
The Rock
Season 1 Episode 9
2 December 2000
The Jade Monkey
Season 1 Episode 10
9 December 2000
The Dog and Piggy Show
Season 1 Episode 11
6 January 2001
The Tiger and the Pussycat
Season 1 Episode 12
10 March 2001
Day of the Dragon
Season 1 Episode 13
17 March 2001
TV series release schedule
