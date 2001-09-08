Menu
Jackie Chan Adventures 2000 - 2005 season 2

Jackie Chan Adventures season 2 poster
Jackie Chan Adventures 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 September 2001
Production year 2001
Number of episodes 39
Runtime 13 hours 0 minute
"Jackie Chan Adventures" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» неугомонная искательница приключений по имени Джейд перемещается в 1976 год, где сталкивается с Джеки. Он исследует отметины на скульптуре Ло Пей, воина, который разбросал талисманы, пытаясь отыскать ключи к оставшимся. Когда Джейд разбивает скульптуру, ей приходится придумывать, как возместить ущерб и вернуть древнего воина к жизни. Затем Джеки и Джейд вместе ищут Талисман Змеи. Они сталкиваются с Темной рукой и амбициозным телевизионным археологом. Поскольку Шендю и Темная Рука больше не представляют угрозы, Джеки собирается покинуть Сектор 13.

"Jackie Chan Adventures" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Stronger Evil
Season 2 Episode 1
29 September 2001
The J Team
Season 2 Episode 2
6 October 2001
Jade Times Jade
Season 2 Episode 3
13 October 2001
Rumble in the Big House
Season 2 Episode 4
20 October 2001
And He Does His Own Stunts
Season 2 Episode 5
27 October 2001
Queen of the Shadowkhan
Season 2 Episode 6
3 November 2001
Shanghai Moon
Season 2 Episode 7
10 November 2001
Armor of the Gods
Season 2 Episode 8
17 November 2001
Tale of the Demon Tail
Season 2 Episode 9
24 November 2001
The New Atlantis
Season 2 Episode 10
2 February 2002
The Eighth Door
Season 2 Episode 11
9 February 2002
Demon World (1)
Season 2 Episode 12
16 February 2002
Demon World (2)
Season 2 Episode 13
23 February 2002
Mother of All Battles
Season 2 Episode 14
24 September 2001
Danger in the Deep Freeze
Season 2 Episode 15
15 December 2001
Into the Mouth of Evil
Season 2 Episode 16
19 January 2002
Lost City of the Muntabs
Season 2 Episode 17
22 October 2001
The Lotus Temple
Season 2 Episode 18
12 November 2001
The Curse of El Chupacabra
Season 2 Episode 19
15 October 2001
Showdown in the Old West
Season 2 Episode 20
29 October 2001
Origami
Season 2 Episode 21
5 November 2001
Agent Tag
Season 2 Episode 22
19 November 2001
The Return of the Pussycat
Season 2 Episode 23
1 December 2001
Scouts Honor
Season 2 Episode 24
8 December 2001
The King and Jade
Season 2 Episode 25
26 January 2002
Enter the Cat
Season 2 Episode 26
2 March 2002
Pleasure Cruise
Season 2 Episode 27
9 March 2002
The Chosen One
Season 2 Episode 28
23 March 2002
Glove Story
Season 2 Episode 29
30 March 2002
Tough Luck
Season 2 Episode 30
16 March 2002
The Amazing T-Girl!
Season 2 Episode 31
7 September 2002
The Chan Who Knew Too Much
Season 2 Episode 32
27 April 2002
Shrink Rap
Season 2 Episode 33
17 August 2002
I'll Be a Monkey's Puppet
Season 2 Episode 34
24 August 2002
Chi of the Vampire
Season 2 Episode 35
4 May 2002
The Good, the Bad, the Blind, the Deaf and the Mute
Season 2 Episode 36
18 May 2002
The Warrior Incarnate
Season 2 Episode 37
15 September 2001
Snake Hunt
Season 2 Episode 38
22 September 2001
Through the Rabbit Hole
Season 2 Episode 39
8 September 2001
