Во 2-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» неугомонная искательница приключений по имени Джейд перемещается в 1976 год, где сталкивается с Джеки. Он исследует отметины на скульптуре Ло Пей, воина, который разбросал талисманы, пытаясь отыскать ключи к оставшимся. Когда Джейд разбивает скульптуру, ей приходится придумывать, как возместить ущерб и вернуть древнего воина к жизни. Затем Джеки и Джейд вместе ищут Талисман Змеи. Они сталкиваются с Темной рукой и амбициозным телевизионным археологом. Поскольку Шендю и Темная Рука больше не представляют угрозы, Джеки собирается покинуть Сектор 13.