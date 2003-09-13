Menu
Jackie Chan Adventures 2000 - 2005 season 4

Jackie Chan Adventures season 4 poster
Jackie Chan Adventures 6+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 13 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 20 minutes
"Jackie Chan Adventures" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» Джеки со своей командой направляется в Токио, чтобы найти маску. Они выясняют, что им нужно использовать новые методы, чтобы одержать победу над каждой маской. Следующая маска находится в Сан-Франциско. Когда команда находит ее, Джейд решает, что Джеки требуется помощь, и вызывает Т-отряд. Капитан Блэк получает последнюю маску. Команда должна действовать оперативно. Джеки находит маску и пытается узнать больше о Таркудо. Затем Чаны и Темная Рука пытаются приобрести маску, которую выставили на онлайн-аукционе. Ни один из них не выигрывает, а победитель торгов известен каждой из сторон.

7.4 IMDb
"Jackie Chan Adventures" season 4 list of episodes. TV series release schedule
The Masks of the Shadowkhan
Season 4 Episode 1
13 September 2003
Samurai Ratso
Season 4 Episode 2
20 September 2003
The Amazing T-Troop
Season 4 Episode 3
27 September 2003
Black Magic
Season 4 Episode 4
4 October 2003
The Demon Behind
Season 4 Episode 5
11 October 2003
Fright Fight Night
Season 4 Episode 6
25 October 2003
The Shadow Eaters
Season 4 Episode 7
15 November 2003
Half a Mask of Kung-Fu
Season 4 Episode 8
1 November 2003
The Good Guys
Season 4 Episode 9
22 November 2003
J2: Rise of the Dragons
Season 4 Episode 10
31 January 2004
The J-Tots
Season 4 Episode 11
7 February 2004
Deja Vu
Season 4 Episode 12
17 January 2004
Ninja Twilight
Season 4 Episode 13
14 February 2004
TV series release schedule
