В 4-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» Джеки со своей командой направляется в Токио, чтобы найти маску. Они выясняют, что им нужно использовать новые методы, чтобы одержать победу над каждой маской. Следующая маска находится в Сан-Франциско. Когда команда находит ее, Джейд решает, что Джеки требуется помощь, и вызывает Т-отряд. Капитан Блэк получает последнюю маску. Команда должна действовать оперативно. Джеки находит маску и пытается узнать больше о Таркудо. Затем Чаны и Темная Рука пытаются приобрести маску, которую выставили на онлайн-аукционе. Ни один из них не выигрывает, а победитель торгов известен каждой из сторон.