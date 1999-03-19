В 1-м сезоне сериала «Далеко во Вселенной» ученый-астронавт Джон Крайтон уверен, что сможет воспользоваться свойствами атмосферы Земли, чтобы разогнать космический модуль собственного изобретения до небывалой скорости. Но во время испытаний он попадает под удар радиационной волны. Через возникшую пространственную червоточину Джона и его команду засасывает в далекую часть Вселенной. Теперь он находится в нескольких сотнях световых лет от Земли. С помощью местных технологий миротворцев Крайтон видит будущее, в котором команде уготована гибель. Он пытается повлиять на ход событий.