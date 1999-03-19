Menu
Farscape 1999 - 2003 season 1

Farscape season 1 poster
Farscape
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 1999
Production year 1999
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Farscape" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Далеко во Вселенной» ученый-астронавт Джон Крайтон уверен, что сможет воспользоваться свойствами атмосферы Земли, чтобы разогнать космический модуль собственного изобретения до небывалой скорости. Но во время испытаний он попадает под удар радиационной волны. Через возникшую пространственную червоточину Джона и его команду засасывает в далекую часть Вселенной. Теперь он находится в нескольких сотнях световых лет от Земли. С помощью местных технологий миротворцев Крайтон видит будущее, в котором команде уготована гибель. Он пытается повлиять на ход событий.

"Farscape" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Premiere
Season 1 Episode 1
19 March 1999
Back and Back and Back to the Future
Season 1 Episode 2
26 March 1999
Throne for a Loss
Season 1 Episode 3
9 April 1999
PK Tech Girl
Season 1 Episode 4
16 April 1999
Thank God It's Friday... Again
Season 1 Episode 5
23 April 1999
I, E.T.
Season 1 Episode 6
30 April 1999
Exodus from Genesis
Season 1 Episode 7
14 May 1999
That Old Black Magic
Season 1 Episode 8
11 June 1999
DNA Mad Scientist
Season 1 Episode 9
18 June 1999
They've Got a Secret
Season 1 Episode 10
25 June 1999
Till the Blood Runs Clear
Season 1 Episode 11
9 July 1999
Rhapsody in Blue
Season 1 Episode 12
23 July 1999
The Flax
Season 1 Episode 13
16 July 1999
Jeremiah Crichton
Season 1 Episode 14
30 July 1999
Durka Returns
Season 1 Episode 15
13 August 1999
A Human Reaction
Season 1 Episode 16
1 August 1999
Through the Looking Glass
Season 1 Episode 17
10 September 1999
A Bug's Life
Season 1 Episode 18
17 September 1999
Nerve
Season 1 Episode 19
7 January 2000
The Hidden Memory
Season 1 Episode 20
14 January 2000
Bone to Be Wild
Season 1 Episode 21
21 January 2000
Family Ties
Season 1 Episode 22
28 January 2000
