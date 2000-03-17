Menu
Farscape 1999 - 2003 season 2

Farscape
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 March 2000
Production year 2000
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Farscape" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Далеко во Вселенной» Крайтон, Айрин и Д'арго оказываются в астероидном поле. В это время Скорпиус занимается их поисками. Безопасность героев зависит от Крейса, который находится недалеко в Талыне. Д'Арго участвует в священном ритуале, который должен помочь уцелеть старому Луксану – ориканцу. Во время ритуала Орикан черпает энергию от того, кого она считает Д'Арго, но на самом деле он является Мойей. Это приводит к тому, что Мойя начинает стремительно стареть. Чиана отправляется на «могильную планету», где живут любители острых ощущений. Они увлечены играми, представляющими угрозу для жизни.

8.3 IMDb
"Farscape" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Mind the Baby
Season 2 Episode 1
17 March 2000
Vitas Mortis
Season 2 Episode 2
24 March 2000
Taking the Stone
Season 2 Episode 3
31 March 2000
Crackers Don't Matter
Season 2 Episode 4
7 April 2000
The Way We Weren't
Season 2 Episode 5
14 April 2000
Picture If You Will
Season 2 Episode 6
21 April 2000
Home on the Remains
Season 2 Episode 7
16 June 2000
Dream a Little Dream
Season 2 Episode 8
23 June 2000
Out of Their Minds
Season 2 Episode 9
7 July 2000
My Three Crichtons
Season 2 Episode 10
14 July 2000
Look at the Princess Part I: A Kiss Is But a Kiss
Season 2 Episode 11
21 July 2000
Look at the Princess Part II: I Do, I Think
Season 2 Episode 12
28 July 2000
Look at the Princess Part III: The Maltese Crichton
Season 2 Episode 13
4 August 2000
Beware of Dog
Season 2 Episode 14
11 August 2000
Won't Get Fooled Again
Season 2 Episode 15
18 August 2000
The Locket
Season 2 Episode 16
25 August 2000
The Ugly Truth
Season 2 Episode 17
8 September 2000
A Clockwork Nebari
Season 2 Episode 18
15 September 2000
Liars, Guns and Money Part I: A Not So Simple Plan
Season 2 Episode 19
5 January 2001
Liars, Guns and Money Part II: With Friends Like These...
Season 2 Episode 20
12 January 2001
Liars, Guns and Money Part III: Plan B
Season 2 Episode 21
19 January 2001
Die Me, Dichotomy
Season 2 Episode 22
26 January 2001
