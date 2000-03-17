Во 2-м сезоне сериала «Далеко во Вселенной» Крайтон, Айрин и Д'арго оказываются в астероидном поле. В это время Скорпиус занимается их поисками. Безопасность героев зависит от Крейса, который находится недалеко в Талыне. Д'Арго участвует в священном ритуале, который должен помочь уцелеть старому Луксану – ориканцу. Во время ритуала Орикан черпает энергию от того, кого она считает Д'Арго, но на самом деле он является Мойей. Это приводит к тому, что Мойя начинает стремительно стареть. Чиана отправляется на «могильную планету», где живут любители острых ощущений. Они увлечены играми, представляющими угрозу для жизни.