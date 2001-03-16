В 3-м сезоне сериала «Далеко во Вселенной» Д'Арго и Старк пытаются вылечить Джона, который лежит со вскрытой головой на операционном столе. Тем временем Скорпиус всеми силами старается скрыться от преследования. Заан идет на большую жертву, а Джоти и Чиана проявляют неосторожность. Мойя причаливает к торговой станции, чтобы команда могла потратить на припасы часть денег, которые они забрали из хранилища. Однако вскоре происходит бедствие: на станцию обрушивается шторм. Мойя приближается к червоточине, которая засасывает экипаж внутрь. Он сливается с другим кораблем. Команда находит способ выбраться из червоточины.