Farscape 1999 - 2003 season 3

Farscape
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 March 2001
Production year 2001
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Farscape" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Далеко во Вселенной» Д'Арго и Старк пытаются вылечить Джона, который лежит со вскрытой головой на операционном столе. Тем временем Скорпиус всеми силами старается скрыться от преследования. Заан идет на большую жертву, а Джоти и Чиана проявляют неосторожность. Мойя причаливает к торговой станции, чтобы команда могла потратить на припасы часть денег, которые они забрали из хранилища. Однако вскоре происходит бедствие: на станцию обрушивается шторм. Мойя приближается к червоточине, которая засасывает экипаж внутрь. Он сливается с другим кораблем. Команда находит способ выбраться из червоточины.  

"Farscape" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season of Death
Season 3 Episode 1
16 March 2001
Suns and Lovers
Season 3 Episode 2
23 March 2001
Self Inflicted Wounds Part I: Could'a, Would'a, Should'a
Season 3 Episode 3
30 March 2001
Self Inflicted Wounds Part II: Wait for the Wheel
Season 3 Episode 4
6 April 2001
...Different Destinations
Season 3 Episode 5
13 April 2001
Eat Me
Season 3 Episode 6
1 April 2001
Thanks for Sharing
Season 3 Episode 7
15 June 2001
Green Eyed Monster
Season 3 Episode 8
22 June 2001
Losing Time
Season 3 Episode 9
29 June 2001
Relativity
Season 3 Episode 10
6 July 2001
Incubator
Season 3 Episode 11
13 July 2001
Meltdown
Season 3 Episode 12
14 July 2001
Scratch 'n' Sniff
Season 3 Episode 13
1 July 2001
Infinite Possibilities Part I: Daedalus Demands
Season 3 Episode 14
27 July 2001
Infinite Possibilities Part II: Icarus Abides
Season 3 Episode 15
3 August 2001
Revenging Angel
Season 3 Episode 16
10 August 2001
The Choice
Season 3 Episode 17
17 August 2001
Fractures
Season 3 Episode 18
24 August 2001
I-Yensch, You-Yensch
Season 3 Episode 19
5 April 2002
Into the Lion's Den Part I: Lambs to the Slaughter
Season 3 Episode 20
12 April 2002
Into the Lion's Den Part II: Wolf in Sheep's Clothing
Season 3 Episode 21
19 April 2002
Dog with Two Bones
Season 3 Episode 22
26 April 2002
