Nanatsu no Taizai 2014, season 4

Nanatsu no Taizai season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Nanatsu no Taizai Seasons Season 4

Nanatsu no Taizai 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 13 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Nanatsu no Taizai" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» демоны из клана Десяти заповедей собирают человеческие души для осуществления очередного коварного плана. Пелио обнаруживает лазейку, через которую демоны пронимают в королевство за своей добычей. Эстаросса с трудом восстанавливается после битвы с Эсканором. Король выбирает следующего Великого Святого рыцаря, чтобы вернуть Ордену его былую славу и благородство. Кинг и Диана клянутся вернуться и помочь Мелиодасу и Элизабет, но сперва им необходимо завершить свое задание вдали от Британии. Архангелы Сариэль, Людосиэль и Тармиэль восстают против армии демонов.

Series rating

0.0
2 votes
7.7 IMDb
Nanatsu no Taizai List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
From Purgatory
Season 4 Episode 1
13 January 2021
A Meeting with the Unknown
Season 4 Episode 2
20 January 2021
A Single-Minded Love
Season 4 Episode 3
27 January 2021
The Victims of the Holy War
Season 4 Episode 4
3 February 2021
The Tragic Strike
Season 4 Episode 5
10 February 2021
Confront Despair!!
Season 4 Episode 6
17 February 2021
Hope, Conflict, and Despair
Season 4 Episode 7
24 February 2021
The Doorway to Hope
Season 4 Episode 8
3 March 2021
That Which Gathers
Season 4 Episode 9
10 March 2021
The Salvation of the Sun
Season 4 Episode 10
17 March 2021
The One Who Stands Against a God
Season 4 Episode 11
24 March 2021
We'll All Be Your Strength
Season 4 Episode 12
31 March 2021
The End of a Long Journey
Season 4 Episode 13
7 April 2021
Farewell, Seven Deadly Sins
Season 4 Episode 14
14 April 2021
Fated Brothers
Season 4 Episode 15
21 April 2021
The Final Battle
Season 4 Episode 16
28 April 2021
The Voice Calling Your Name
Season 4 Episode 17
5 May 2021
The King Sings Alone
Season 4 Episode 18
12 May 2021
The Struggle
Season 4 Episode 19
19 May 2021
Mortal Enemies
Season 4 Episode 20
26 May 2021
What the Witch Had Always Wanted
Season 4 Episode 21
2 June 2021
A Taste of Chaos
Season 4 Episode 22
9 June 2021
An Everlasting Kingdom
Season 4 Episode 23
16 June 2021
Heirs
Season 4 Episode 24
23 June 2021
