В 4-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» демоны из клана Десяти заповедей собирают человеческие души для осуществления очередного коварного плана. Пелио обнаруживает лазейку, через которую демоны пронимают в королевство за своей добычей. Эстаросса с трудом восстанавливается после битвы с Эсканором. Король выбирает следующего Великого Святого рыцаря, чтобы вернуть Ордену его былую славу и благородство. Кинг и Диана клянутся вернуться и помочь Мелиодасу и Элизабет, но сперва им необходимо завершить свое задание вдали от Британии. Архангелы Сариэль, Людосиэль и Тармиэль восстают против армии демонов.