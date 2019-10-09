В 3-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» король награждает семерых рыцарей за их храбрость на особой торжественной церемонии. Однако праздник прерывается неожиданным вторжением. Благодаря манипуляциям Фраудрина и Хендриксона клан Десяти заповедей вновь обретают физическую форму. Королю приходится проследовать за Баном в Лес фей, чтобы обрести мудрость для борьбы с демонами. Но на лес насылают кровожадного великана Альбиона, который может уничтожить все на своем пути. Гаутер манипулирует воспоминаниями Гилы и Зила, но его хитростям противостоит Диана. Десять заповедей являются перед Мелиодасом.