Nanatsu no Taizai 2014, season 3

Nanatsu no Taizai season 3 poster
Nanatsu no Taizai 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 9 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Nanatsu no Taizai" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» король награждает семерых рыцарей за их храбрость на особой торжественной церемонии. Однако праздник прерывается неожиданным вторжением. Благодаря манипуляциям Фраудрина и Хендриксона клан Десяти заповедей вновь обретают физическую форму. Королю приходится проследовать за Баном в Лес фей, чтобы обрести мудрость для борьбы с демонами. Но на лес насылают кровожадного великана Альбиона, который может уничтожить все на своем пути. Гаутер манипулирует воспоминаниями Гилы и Зила, но его хитростям противостоит Диана. Десять заповедей являются перед Мелиодасом.

The Light That Disperses Darkness
Season 3 Episode 1
9 October 2019
Memories of the Holy War
Season 3 Episode 2
16 October 2019
Those Without Light
Season 3 Episode 3
23 October 2019
The Ten Commandments vs. The Four Archangels
Season 3 Episode 4
30 October 2019
Emotional Maelstrom
Season 3 Episode 5
6 November 2019
We Call That Love
Season 3 Episode 6
13 November 2019
Deadly Sins Unite!
Season 3 Episode 7
20 November 2019
The Doll Seeks Love
Season 3 Episode 8
27 November 2019
The Cursed Lovers
Season 3 Episode 9
4 December 2019
That is Our Way of Life
Season 3 Episode 10
11 December 2019
The Hateful Cannot Rest
Season 3 Episode 11
18 December 2019
Love is a Maiden's Power
Season 3 Episode 12
25 December 2019
The Almighty vs. The Greatest Evil
Season 3 Episode 13
8 January 2020
A New Threat
Season 3 Episode 14
15 January 2020
To Our Captain
Season 3 Episode 15
22 January 2020
Seven Deadly Sins End
Season 3 Episode 16
29 January 2020
Our Choices
Season 3 Episode 17
5 February 2020
March of the Saints
Season 3 Episode 18
12 February 2020
The Holy War Accord
Season 3 Episode 19
19 February 2020
Child of Hope
Season 3 Episode 20
26 February 2020
Beginning of the Holy War
Season 3 Episode 21
4 March 2020
War-torn Britannia
Season 3 Episode 22
11 March 2020
The One Twisted by Darkness
Season 3 Episode 23
18 March 2020
Rampaging Love
Season 3 Episode 24
25 March 2020
