Nanatsu no Taizai 2014, season 2

Nanatsu no Taizai season 2 poster
Nanatsu no Taizai 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» враги из Ордена священных рыцарей повержены, королевство восстановлено, а столица вернулась на прежнее место. Теперь в ней правит король Бартра при помощи принцессы Элизабет. Мелиодас и Бан улаживают свои разногласия на фестивале уличных боев. Кинг хочет сделать следующий шаг в отношениях с Дианой, но не знает, как признаться ей в чувствах. Мелиодас просит Мерлин поработать официанткой в «Кабаньей шляпе» для привлечения клиентов. Тем временем Дрейфус разговаривает с мальчиком-пастухом и его отцом и выясняет кое-что тревожащее его и остальных рыцарей.

7.6
Rate 15 votes
7.7 IMDb

Revival of the Demon Clan
Season 2 Episode 1
13 January 2018
Existence and Proof
Season 2 Episode 2
20 January 2018
Sacred Treasure Lostvayne
Season 2 Episode 3
27 January 2018
The Ten Commandments on the Move
Season 2 Episode 4
3 February 2018
Overwhelming Violence
Season 2 Episode 5
10 February 2018
The Great Holy Knight Atones for His Sins
Season 2 Episode 6
17 February 2018
Where Memories Lead
Season 2 Episode 7
24 February 2018
The Druids' Holy Land
Season 2 Episode 8
3 March 2018
The Promise with the Loved One
Season 2 Episode 9
10 March 2018
What We Lacked
Season 2 Episode 10
17 March 2018
Father and Son
Season 2 Episode 11
24 March 2018
Where Love is Found
Season 2 Episode 12
31 March 2018
Farewell, My Beloved Thief
Season 2 Episode 13
14 April 2018
Master of the Sun
Season 2 Episode 14
21 April 2018
A Horrifying Confession
Season 2 Episode 15
28 April 2018
Death Trap Labyrinth
Season 2 Episode 16
5 May 2018
Legendary Figures
Season 2 Episode 17
12 May 2018
For Whom Does That Light Shine?
Season 2 Episode 18
19 May 2018
Meliodas vs. The Ten Commandments
Season 2 Episode 19
26 May 2018
In Search of Hope
Season 2 Episode 20
2 June 2018
Certain Warmth
Season 2 Episode 21
9 June 2018
Return of the Sins
Season 2 Episode 22
16 June 2018
The Hero Rises!
Season 2 Episode 23
23 June 2018
As Long as You Are Here
Season 2 Episode 24
30 June 2018
