Во 2-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» враги из Ордена священных рыцарей повержены, королевство восстановлено, а столица вернулась на прежнее место. Теперь в ней правит король Бартра при помощи принцессы Элизабет. Мелиодас и Бан улаживают свои разногласия на фестивале уличных боев. Кинг хочет сделать следующий шаг в отношениях с Дианой, но не знает, как признаться ей в чувствах. Мелиодас просит Мерлин поработать официанткой в «Кабаньей шляпе» для привлечения клиентов. Тем временем Дрейфус разговаривает с мальчиком-пастухом и его отцом и выясняет кое-что тревожащее его и остальных рыцарей.