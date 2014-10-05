Menu
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Nanatsu no Taizai" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» события разворачиваются в древней Британии, где правит старинный и благородный королевский род. Но загадочная семерка рыцарей, прозванная за свою мощь Семь смертных грехов, обвиняется в заговоре против короля. Орден священных рыцарей, выдвинувший обвинения, казнит их. Однако вскоре сами рыцари Ордена показывают свое истинное лицо. Именно они оказываются истинными предателями и устраивают переворот, истребив всю королевскую семью. Спасается лишь третья по старшинству принцесса Элизабет. Она хочет отомстить за родных, поэтому решает вновь призвать Семь смертных грехов.

Nanatsu no Taizai List of episodes TV series release schedule
The Seven Deadly Sins
Season 1 Episode 1
5 October 2014
The Sword of the Holy Knight
Season 1 Episode 2
12 October 2014
Sin of the Sleeping Forest
Season 1 Episode 3
19 October 2014
A Little Girl's Dream
Season 1 Episode 4
26 October 2014
Even If You Should Die
Season 1 Episode 5
2 November 2014
The Poem of Beginnings
Season 1 Episode 6
9 November 2014
A Touching Reunion
Season 1 Episode 7
16 November 2014
The Fearsome Pursuer
Season 1 Episode 8
23 November 2014
Dark Pulse
Season 1 Episode 9
30 November 2014
The Vaizel Fighting Festival
Season 1 Episode 10
7 December 2014
Pent-up Feelings
Season 1 Episode 11
14 December 2014
Bloodcurdling Cannon
Season 1 Episode 12
21 December 2014
The Angel of Destruction
Season 1 Episode 13
28 December 2014
A Reader of Books
Season 1 Episode 14
18 January 2015
Unholy Knight
Season 1 Episode 15
25 January 2015
The Legends, Provoked
Season 1 Episode 16
1 February 2015
The First Sacrifice
Season 1 Episode 17
8 February 2015
Even If It Costs Me My Life
Season 1 Episode 18
15 February 2015
The Fairy King Waits in Vain
Season 1 Episode 19
22 February 2015
The Courage Charm
Season 1 Episode 20
1 March 2015
The Looming Threat
Season 1 Episode 21
8 March 2015
What I Can Do for You
Season 1 Episode 22
15 March 2015
Despair Descends
Season 1 Episode 23
22 March 2015
The Heroes
Season 1 Episode 24
29 March 2015
