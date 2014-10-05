В 1-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» события разворачиваются в древней Британии, где правит старинный и благородный королевский род. Но загадочная семерка рыцарей, прозванная за свою мощь Семь смертных грехов, обвиняется в заговоре против короля. Орден священных рыцарей, выдвинувший обвинения, казнит их. Однако вскоре сами рыцари Ордена показывают свое истинное лицо. Именно они оказываются истинными предателями и устраивают переворот, истребив всю королевскую семью. Спасается лишь третья по старшинству принцесса Элизабет. Она хочет отомстить за родных, поэтому решает вновь призвать Семь смертных грехов.