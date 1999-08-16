Во 2-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Элайза убеждает мать-кенгуру, что она может справиться с обязанностями няни и присмотреть за ее детенышами. Однако вскоре девочке предстоит убедиться, что хулиган Джоуи способен создать немало неприятностей. Топливный насос выходит из строя, и семья Торнберри застревает в пустыне посреди Африки. Согласно данным географической карты, соседний город располагается в 17 милях от их местоположения, и Найджел отправляется туда пешком. Ситуация усугубляется, когда Марианна выясняет, что их резервуар для воды лопнул и у них почти закончилось питье. Элайза и Дарвин отправляются на поиски воды.