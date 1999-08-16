Menu
The Wild Thornberrys 1998 - 2023 season 2

The Wild Thornberrys season 2 poster
The Wild Thornberrys 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 August 1999
Production year 1999
Number of episodes 37
Runtime 13 hours 34 minutes
"The Wild Thornberrys" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Элайза убеждает мать-кенгуру, что она может справиться с обязанностями няни и присмотреть за ее детенышами. Однако вскоре девочке предстоит убедиться, что хулиган Джоуи способен создать немало неприятностей. Топливный насос выходит из строя, и семья Торнберри застревает в пустыне посреди Африки. Согласно данным географической карты, соседний город располагается в 17 милях от их местоположения, и Найджел отправляется туда пешком. Ситуация усугубляется, когда Марианна выясняет, что их резервуар для воды лопнул и у них почти закончилось питье. Элайза и Дарвин отправляются на поиски воды.

"The Wild Thornberrys" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Rebel Without a Trunk
Season 2 Episode 1
16 August 1999
Pal Joey
Season 2 Episode 2
17 August 1999
Rain Dance
Season 2 Episode 3
18 August 1999
Darwin Plays the Palace
Season 2 Episode 4
19 August 1999
Stick Your Neck Out
Season 2 Episode 5
23 August 1999
No Laughing Matter
Season 2 Episode 6
24 August 1999
Chimp Off the Old Block
Season 2 Episode 7
25 August 1999
Koality and Kuantity
Season 2 Episode 8
26 August 1999
Chew if by Sea
Season 2 Episode 9
30 August 1999
Clash of the Teutons
Season 2 Episode 10
31 August 1999
You Ain't Seen Nothin', Yeti
Season 2 Episode 11
1 September 1999
On the Right Track
Season 2 Episode 12
2 September 1999
Polar Opposites
Season 2 Episode 13
6 September 1999
Two's Company
Season 2 Episode 14
7 September 1999
Show Me the Bunny
Season 2 Episode 15
13 September 1999
Reef Grief
Season 2 Episode 16
14 September 1999
Thornberry Island
Season 2 Episode 17
15 September 1999
Dances With Dingoes
Season 2 Episode 18
16 September 1999
Tamper-Proof Seal
Season 2 Episode 19
19 October 1999
You Otter Know
Season 2 Episode 20
20 October 1999
Have Yourself A Thornberry Little Christmas
Season 2 Episode 21
29 November 1999
Luck Be an Aye-Aye
Season 2 Episode 22
15 February 2000
The Kung and I
Season 2 Episode 23
16 February 2000
Dear Diary
Season 2 Episode 24
17 February 2000
Black and White and Mom All Over
Season 2 Episode 25
21 February 2000
Tiger by the Tail
Season 2 Episode 26
22 February 2000
Forget Me Not
Season 2 Episode 27
24 February 2000
Song for Eliza
Season 2 Episode 28
25 February 2000
Gift of Gab
Season 2 Episode 29
26 February 2000
Bogged Down
Season 2 Episode 30
6 March 2000
Monkey See, Monkey Don't
Season 2 Episode 31
6 March 2000
Where the Gauchos Roam
Season 2 Episode 32
13 March 2000
A Shaky Foundation
Season 2 Episode 33
13 March 2000
Cheetahs Never Prosper
Season 2 Episode 34
20 March 2000
Gobi Yourself
Season 2 Episode 35
20 March 2000
Every Little Bit Alps
Season 2 Episode 36
27 March 2000
Pack of Thornberrys
Season 2 Episode 37
27 March 2000
