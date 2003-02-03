Menu
The Wild Thornberrys 1998 - 2023, season 5

The Wild Thornberrys 6+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 3 February 2003
Production year 2003
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"The Wild Thornberrys" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» тинейджер-рокер Шейн Г. присоединяется к Торнберри во время их путешествия по Аляске. Элайза и Дебби влюбляются в него и начинают соперничать. Однако вскоре девочек ждет разочарование, поскольку этот парень не блещет интеллектуальными способностями. Пока Марианна и Найджел снимаются в Национальном парке Глейшер-Бэй, Шейн и Элайза отправляются на байдарке в залив, чтобы посмотреть на ледник, который скоро отколется. Найджел убежден, что снять редкого ледникового медведя не составит труда. Из-за ревности к Шейну и Дебби Элайза подвергает всех опасности. 

6.6 IMDb
"The Wild Thornberrys" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Wild Snob-Berry
Season 5 Episode 1
3 February 2003
Ice Follies
Season 5 Episode 2
4 February 2003
Fool's Gold
Season 5 Episode 3
5 February 2003
Clash and Learn
Season 5 Episode 4
6 February 2003
Sir Nigel (1)
Season 5 Episode 5
30 March 2003
Sir Nigel (2)
Season 5 Episode 6
30 March 2003
Look Who's Squawking
Season 5 Episode 7
4 April 2003
Eliza Unplugged
Season 5 Episode 8
11 June 2004
