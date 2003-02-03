В 5-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» тинейджер-рокер Шейн Г. присоединяется к Торнберри во время их путешествия по Аляске. Элайза и Дебби влюбляются в него и начинают соперничать. Однако вскоре девочек ждет разочарование, поскольку этот парень не блещет интеллектуальными способностями. Пока Марианна и Найджел снимаются в Национальном парке Глейшер-Бэй, Шейн и Элайза отправляются на байдарке в залив, чтобы посмотреть на ледник, который скоро отколется. Найджел убежден, что снять редкого ледникового медведя не составит труда. Из-за ревности к Шейну и Дебби Элайза подвергает всех опасности.