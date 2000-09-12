Menu
The Wild Thornberrys 1998 - 2023 season 3

The Wild Thornberrys season 3 poster
Season premiere 12 September 2000
Production year 2000
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"The Wild Thornberrys" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Торнберри посещают Великую Китайскую стену. Элайза шокирована тем, что браконьер схватил ее друга-панду Ши Шоу и его мать. С помощью своего друга по переписке Линга девочка отправляется помогать пандам. Затем семья Торнберри оказывается в Эверглейдсе, Флорида, чтобы снять видео про коршуна-улитку, который находится под угрозой вымирания. Это день рождения Найджела, и Марианна с девочками решают подарить ему новые часы с компасом. Дарвин и Донни исследуют Эверглейдс на воздушной лодке. Затем герои отправляются в Монголию на фестиваль Наадам, где их ждут скачки, борьба и стрельба из лука. 

Dragon Me Along
Season 3 Episode 1
12 September 2000
Time Flies
Season 3 Episode 2
19 September 2000
Horse Sense
Season 3 Episode 3
26 September 2000
Tyler Tucker, I Presume
Season 3 Episode 4
2 October 2000
Critical Masai
Season 3 Episode 5
3 October 2000
Queen of Denial
Season 3 Episode 6
4 October 2000
Island Trade
Season 3 Episode 7
5 October 2000
Birthday Quake
Season 3 Episode 8
6 October 2000
The Legend of Ha Long Bay
Season 3 Episode 9
10 October 2000
Spirited Away
Season 3 Episode 10
28 October 2000
Family Tradition
Season 3 Episode 11
22 November 2000
Happy Old Year
Season 3 Episode 12
27 December 2000
Happy Campers
Season 3 Episode 13
30 December 2000
All Work and No Play
Season 3 Episode 14
12 January 2001
New Territory
Season 3 Episode 15
12 January 2001
Operation Valentine
Season 3 Episode 16
14 February 2001
Hello, Dolphin!
Season 3 Episode 17
19 February 2001
April Fool's Day
Season 3 Episode 18
1 April 2001
Gem of a Mom
Season 3 Episode 19
10 May 2001
The Anniversary
Season 3 Episode 20
14 May 2001
