В 3-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Торнберри посещают Великую Китайскую стену. Элайза шокирована тем, что браконьер схватил ее друга-панду Ши Шоу и его мать. С помощью своего друга по переписке Линга девочка отправляется помогать пандам. Затем семья Торнберри оказывается в Эверглейдсе, Флорида, чтобы снять видео про коршуна-улитку, который находится под угрозой вымирания. Это день рождения Найджела, и Марианна с девочками решают подарить ему новые часы с компасом. Дарвин и Донни исследуют Эверглейдс на воздушной лодке. Затем герои отправляются в Монголию на фестиваль Наадам, где их ждут скачки, борьба и стрельба из лука.