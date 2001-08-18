Menu
The Wild Thornberrys 1998 - 2023 season 4

The Wild Thornberrys 6+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 18 August 2001
Production year 2001
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
В 4-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Донни пропадает в тропиках посреди леса. Пока Элайза ищет его, она осознает, что он может двинуться в сторону дома, чтобы отыскать кого-нибудь из семьи. Торнберри отправляются в Танзанию, чтобы снять торжество по случаю открытия заповедника шимпанзе. Элайза не может дождаться знакомства со своим кумиром, доктором Джонсом. На месте Дебби поручают присматривать за детенышами шимпанзе в питомнике. Первая встреча Элайзы с ее кумиром проходит при весьма неловких обстоятельствах. Чувства девочки задеты, она убегает в джунгли и сталкивается с местными браконьерами...

6.6 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Origin of Donnie (1)
Season 4 Episode 1
18 August 2001
The Origin of Donnie (2)
Season 4 Episode 2
18 August 2001
The Origin of Donnie (3)
Season 4 Episode 3
18 August 2001
The Origin of Donnie (4)
Season 4 Episode 4
18 August 2001
The Trouble With Darwin
Season 4 Episode 5
31 October 2001
Hot Air
Season 4 Episode 6
1 June 2002
