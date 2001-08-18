В 4-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Донни пропадает в тропиках посреди леса. Пока Элайза ищет его, она осознает, что он может двинуться в сторону дома, чтобы отыскать кого-нибудь из семьи. Торнберри отправляются в Танзанию, чтобы снять торжество по случаю открытия заповедника шимпанзе. Элайза не может дождаться знакомства со своим кумиром, доктором Джонсом. На месте Дебби поручают присматривать за детенышами шимпанзе в питомнике. Первая встреча Элайзы с ее кумиром проходит при весьма неловких обстоятельствах. Чувства девочки задеты, она убегает в джунгли и сталкивается с местными браконьерами...