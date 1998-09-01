В 1-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» семья авантюристов в собственном фургоне ездит по экзотическим странам вместе с детьми. И если старшая Дебби не в восторге от увлечения своих предков, то младшая, 12-летняя Элайза, довольно весело проводит время. К тому же она умеет разговаривать с дикими животными. Торнберри оказываются в Африке недалеко от Килиманджаро, чтобы снять кино про львов. Дебби умоляет маму позволить ей водить фургон, пока она проводит съемки, и Марианна нехотя соглашается. Дебби не справляется с фургоном, и он скатывается на грязный берег реки. До того как они успевают его достать, начинается шторм...