The Wild Thornberrys 1998 - 2023 season 1

The Wild Thornberrys season 1 poster
The Wild Thornberrys 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 1998
Production year 1998
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"The Wild Thornberrys" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» семья авантюристов в собственном фургоне ездит по экзотическим странам вместе с детьми. И если старшая Дебби не в восторге от увлечения своих предков, то младшая, 12-летняя Элайза, довольно весело проводит время. К тому же она умеет разговаривать с дикими животными. Торнберри оказываются в Африке недалеко от Килиманджаро, чтобы снять кино про львов. Дебби умоляет маму позволить ей водить фургон, пока она проводит съемки, и Марианна нехотя соглашается. Дебби не справляется с фургоном, и он скатывается на грязный берег реки. До того как они успевают его достать, начинается шторм...

TV series release schedule
Flood Warning
Season 1 Episode 1
1 September 1998
Dinner With Darwin
Season 1 Episode 2
3 September 1998
Bad Company
Season 1 Episode 3
8 September 1998
Gold Fever
Season 1 Episode 4
10 September 1998
Matadi or Bust
Season 1 Episode 5
15 September 1998
Temple of Eliza
Season 1 Episode 6
17 September 1998
Vacant Lot
Season 1 Episode 7
22 September 1998
Only Child
Season 1 Episode 8
1 October 1998
Iron Curtain
Season 1 Episode 9
6 October 1998
Valley Girls
Season 1 Episode 10
13 October 1998
Naimina Enkiyio
Season 1 Episode 11
4 August 2023
Blood Sisters
Season 1 Episode 12
27 October 1998
Eliza-cology
Season 1 Episode 13
5 November 1998
Flight of the Donnie
Season 1 Episode 14
17 November 1998
Lost and Foundation
Season 1 Episode 15
16 March 1999
Nigel Knows Best
Season 1 Episode 16
18 March 1999
The Great Bangaboo
Season 1 Episode 17
23 March 1999
Rumble in the Jungle
Season 1 Episode 18
25 March 1999
The Dragon and the Professor
Season 1 Episode 19
30 March 1999
Born to Be Wild
Season 1 Episode 20
1 April 1999
TV series release schedule
